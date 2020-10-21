مبيعات الهاتف OnePlus 8T في الصين تبلغ 30 مليون دولار في غضون 10 دقائق

فاطمة أيت طالب - دبي - تصدر الهاتف OnePlus 8T جدول المبيعات في JD.com و Suning، وهما إثنان من أكبر متاجر التجزئة في الصين. لوضع ذلك في المنظور، خلال الدقيقة الأولى، حصد هذا الهاتف 100 مليون يوان صيني، ولكن هذا الرقم تضاعف إلى 200 مليون يوان صيني في غضون 10 دقائق فقط، وهذا ما يُعادل 30 مليون دولار أمريكي.

كما يُمكنك أن تتخيل، فقد نفد المعروض من الوحدات المتاحة بسرعة كبيرة. من المقرر أن يتم عرض الدفعة التالية للبيع يوم الخميس المقبل الموافق لـ 22 أكتوبر، ومن المحتمل أن تنفد الوحدات بسرعة مرة أخرى.

إذا كنت في أوروبا أو أمريكا الشمالية، فبإمكانك شراء الهاتف OnePlus 8T اليوم. أوضحت العديد من المتاجر عبر الإنترنت التي قمنا بإلقاء نظرة عليها أنها جاهزة لشحن الهاتف في غضون 24 ساعة، لذلك لا داعي للإستعجال. إلى جانب متجر OnePlus.com الرسمي عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا البحث عن الهاتف OnePlus 8T في متجر أمازون المحلي.

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وبالنسبة لسماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds Z TWS، فهي لا تزال قادمة في الطريق، ومن المفترض أن تصدر في اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل.