شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات يمتلكها مستخدمي أندرويد لم توفرها أبل بهواتف أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت سلسلة هواتف أيفون 12 الجديدة من أبل عددا من التغييرات التي تميزه عن iPhone 11، حيث تشمل هذه التغييرات تصميمًا محدثًا ودعم 5G وكاميرات محسنة وخيارات حجم جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون تشكيلة iPhone 12 متوافقة مع مجموعة جديدة من الملحقات تطلقها أبل تسمى MagSafe، والتي كما يوحي اسمها تستخدم المغناطيس لتثبيته بسرعة وأمان على أيفون.

ومن المؤكد أن إضافة دعم شبكات اتصال الـ 5G ومجموعة أكبر من الأحجام ونقاط الأسعار تمنح أبل المزيد من النفوذ للتنافس مع منتجات من منافسي أندرويد، ولكن لا تزال هناك بعض الميزات الصغيرة والمفيدة الموجودة على هواتف أندرويد التي كان العديد من المستخدمين يأملون أن يروها في تشكيلة iPhone 12.

أبرز ميزات أندرويد المفقودة من أحدث هواتف أبل الذكية:

-مستشعر بصمة الإصبع فى الشاشة لفتح هاتفك بسرعة

عندما طرحت أبل جهاز iPad Air الجديد، الذي يحتوي على Touch ID مدمج في الزر العلوي، كانت هناك أمال أن تعيد الشركة تقنية مسح بصمات الأصابع إلى أيفون أيضًا، لكن لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال مع iPhone 12، فمثل كل أيفون حديث مع شاشة بلا حدود من الحافة إلى الحافة، فإن تشكيلة iPhone 12 تدعم Face ID فقط عندما يتعلق الأمر بالمصادقة البيومترية.

في الوقت الذي يجد فيخ المستخدم يكتب رمز المرور الخاص به أكثر من أي وقت مضى بسبب ارتداء الأقنعة جراء أزمة كورونا، فقد كان من الجيد أن تعيد أبل إدخال Touch ID إلى iPhone، وعلى الجانب الآخر، نجد أن بعض هواتف أندرويد توفر كلاً من اكتشاف بصمات الأصابع وفتح الوجه، كما يحتوي هاتف Pixel 5 الجديد من جوجل أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع، على الرغم من أنه يفتقر إلى التعرف على الوجه.

ميزة always-on display حتى تتمكن من رؤية الوقت دون الحاجة إلى التقاط هاتفك

تتمتع ساعة أبل الذكية، بشاشة تعمل دائمًا أو ما يعرف بميزة always-on display منذ ظهور طراز Series 5 لأول مرة العام الماضي، لكننا لم نر هذه الميزة على iPhone بعد، فيما تحتوي هواتف أندرويد على شاشات يمكنها عرض معلومات مثل الوقت والتاريخ ومستوى البطارية والإشعارات غير المقروءة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة، ويمكن أن يسهل ذلك رؤية المعلومات في لمح البصر دون الحاجة إلى الوصول إلى هاتفك.

Advertisements

ولعل وجود شاشة تعمل دائمًا سهّل التحقق من الوقت أو معرفة التطبيق الذي جاء منه الإشعار دون الوقوع في فخ فتح هذه التطبيقات المختلفة، ورغم أن iPhone 12 لا يحتوي على شاشة تعمل دائمًا، لكن أبل قامت بتحسين شاشة ايفون بطريقتين أخريين، مثل جعل شاشات OLED قياسية في جميع الطرز وتحسين متانتها من خلال طلاء درع سيراميكي جديد.

معدل تحديث أعلى للتمرير بشكل أكثر سلاسة

يحتوي عدد من هواتف أندرويد على شاشات قادرة على الوصول إلى معدل تحديث أعلى للتمرير بشكل أكثر سلاسة، حيث يمكن لهواتف أندرويد زيادة معدلات تحديث شاشاتها حتى 120 هرتز، مقارنة بمعدل التحديث 60 هرتز الذي يعتبر متوسطًا على الهواتف الذكية، ويمكن أن تجعل القدرة على زيادة معدل التحديث التنقل في برنامج الهاتف أسرع وأكثر استجابة وأكثر مرونة، على الرغم من أن هذا قد يعني أيضًا التنازل عندما يتعلق الأمر بالدقة.

لكن هذه الميزة غير متوفرة على ايفون، لكن أبل تقدمها في مكان آخر: على iPad Pro. يحتوي الكمبيوتر اللوحي المتطور من أبل على ميزة تسمى ProMotion، والتي تعزز معدل تحديث الشاشة حتى 120 هرتز، وهي القدرة التي وصفتها أبل بأنها مثالية للاستخدام مع أبل Pencil.