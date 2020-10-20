تكنولوجيا: إستعراض للوحة مفاتيح Razer Cynosa V2 الخاصة بالألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما كانت مجموعة Cynosa من Razer نقطة تحول جديدة في عالم لوحات المفاتيح الخاصة باللعب، والآن أنضم عضو جديد إلى المجموعة؛ Cynosa V2.

تستهدف لوحة مفاتيح Cynosa V2 الفئة المتوسطة إذ أن سعرها يأتي معقول مقارنةً بلوحات مفاتيح الألعاب الأخرى، ومع ذلك، فإنها تقدم أداء متطور ومناسب ومريح للغاية مما يجعلها مثالية للكثير، إليكم نظرة عن لوحة المفاتيح Cynosa V2:

التصميم

لا يختلف تصميم Cynosa V2 عن التصميمات السابقة، فهي مشابهة جدًا لـ Cynosa Chroma أو إصدارات Essentials. فقد تم تصنيع لوحة المفاتيح من البلاستيك غير اللامع، مع مفاتيح مضاءة بمصابيح LED لكل مفتاح، ولكن سيتعين عليك تنزيل واستخدام برنامج Razer Synapse للاستفادة من هذه الوظيفة.

تأتي لوحة المفاتيح سلكية.

الأداء

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ومن حيث الأداء، فإن لوحة المفاتيح توفر أداء ممتاز عند الكتابة واللعب، ستلاحظ وجود سلاسة وسرعة عند التنقل بين كل مفتاح وكذلك مع الألعاب، ستجد سرعة استجابة عالية ومرضية.

وعلى الرغم من أن المفاتيح عرضة لأن تصبح دهنية (فهي غير مزودة بمادة البولي بيوتيلين تيرافتالات، إلا أنها تبدو أكثر تميزًا مما هي عليه بالفعل. فإن المفاتيح صلبة وتظهر القليل من الاهتزاز تحت الضغط.

السعر

يبلغ سعر لوحة مفاتيح Cynosa V2 حوالي 60 دولار أمريكي.

0.00 تعتبر Cynosa V2 لوحة مفاتيح مخصصة للألعاب، فهي توفر تصميم وأداء ممتاز ومناسب لأجهزة الألعاب، والأهم من ذلك هو أن سعرها معقول. 9.0/10 الإيجابيات سعرها في متناول اليد

سريع الاستجابة

إضاءة LED لكل مفتاح السلبيات المفاتيح عرضة لتكون دهنية

لا يوجد مسند للمعصم

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