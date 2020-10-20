تكنولوجيا: الإعلانات المرتقبة في حدث هواوي Mate 40 القادم في 22 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي خلال أيام للإعلان الرسمي عن هواتف Mate 40، وMate 40 Pro، كما سيكون لدى العملاق الصيني بعض الإعلانات الأخرى التي نستعرضها في السطور القادمة.

تواجه العملاق الصيني تحدي هذا العام لتوفير سلسلة Mate 40 القادمة في الأسواق العالمية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة ستتوفر في السوق الصيني حصرياً في البداية.

هاتف هواوي Mate 40 Pro

يعد هاتف Mate 40 Pro محور الحدث القادم في 22 من أكتوبر، حيث يأتي هذا الإصدار بترقية في العديد من المواصفات مقارنة بإصدار العام الماضي Mate 30 Pro.

ولقد أشارت تسريبات سابقة من Roland Quandt إلى أن هاتف Mate 40 Pro ينطلق بألوان الأسود والفضي، على أن يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يتوفر نموذجين بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة Nano Memory.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Mate 40 Pro بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة EMUI 11، وأيضاً خدمات وتطبيقات هواوي البديلة لخدمات جوجل.

ويتميز الهاتف بحجم 6.76 إنش في الشاشة، بكثافة عرض 456 بيكسل لكل إنش، كما تأتي الشاشة بدقة عرض 1344 في 2772 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، كما تقدم هواوي هاتف Mate 40 Pro بشاشة منحنية في الجانبين.

كاميرة Mate 40 Pro

يأتي هاتف Mate 40 Pro قريباً بترقية في إعدادات الكاميرة، حيث تشير التسريبات إلى أن هواوي تدعم هذا الإصدار بمستشعر periscope بدقة 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسات f/3.4، وبعد بؤري 125مم، كما تشير التسريبات إلى مستشعر tele بدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 125مم والتي تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

أيضاً من المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.9، كما يدعم التثبيت البصري، إلى جانب تسجيل فيديو بدقة 8K، وفلاش LED مزدوج، مع مستشعر ألوان للإضاءة المحيطة.

كما تشير التوقعات إلى أن المستشعر الثالث بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع فتحة عدسات f/1.8، وميزة التركيز التلقائي، أيضاً من المقرر أن يتم دمج ميزة التركيز التلقائي بالليزر مع مستشعر العمق لدعم تحسين الضبط التلقائي.

أيضاً يأتي هاتف Mate 40 Pro بكاميرة مزدوجة مع مستشعر عمق إلى جانب كاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، وتدعم الكاميرة الأمامية مؤثرات bokeh، كما تدعم إدراك إيماءات اليد.

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رقاقة معالج Kirin 9000 بتقنية 5G مدمجة

تستعد شركة هواوي للإعلان عن تفاصيل رقاقة معالج Kirin 9000 خلال حدث Mate 40، ومن المقرر أن تدعم رقاقة المعالج Mate 40 Pro، حيث تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تأتي بمودم 5G مدمجة، إلا أن الرقاقة تدعم الإتصال بشبكات sub-6 GHz فقط.

وتضم وحدة المعالجة واحدة من أنوية Cortex-A77 بسرعة 3.13 GHz، مع ثلاثة من أنوية A77s برسعة 2.54 GHz، وعدد 4 من أنوية A55 بسرعة 2.04 GHz، كما تتضمن وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G78، حيث كشفت النتائج الأولية لمعالج Kirin 9000 عن تفوق الرقاقة في الجرافيك عن آداء رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 865 Plus.

تقنية الشحن السريع

تدعم شركة هواوي سلسلة Mate 40 القادمة بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W للمرة الأولى، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، كما تدعم الهواتف الشحن اللاسلكي، وأيضاً الشحن العكسي.

هاتفي Mate 40 Pro Plus، و Mate 30 Pro E

تشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم إصدار Mate 40 Pro Plus خلال الحدث القادم، حيث يأتي هذا الإصدار بكاميرة بثمانية أضلاع، أيضاً من المتوقع أن يتميز الهاتف بتصميم جلدي من الجهة الخلفية، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/4.4، وبعد بؤري 240مم، كما تدعم كاميرة periscope تكبير حتى 10 مرات.

أيضاً من المتوقع أن تقدم هواوي تحديث لهاتف Mate 30 Pro ينطلق بعنوان Mate 30 Pro E مع تكوينات داخلية مختلفة.

Huawei FreeBuds Studio

أيضاً أحد الإعلانات المرتقبة من هواوي خلال الحدث القادم عن FreeBuds Studio، إلا أن الشركة لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الآن.

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