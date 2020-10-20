الهاتف OnePlus 9 قيد التطوير بالفعل، وإليكم إسمه الرمزي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد صدر الهاتف OnePlus 8T للتو، لذا فقد حان الوقت للتطلع إلى الهاتف OnePlus 9، والذي من المفترض أن يظهر في وقت ما في بداية العام المقبل. ليس هناك شك في أن الشركة تعمل على خليفة الهاتف OnePlus 8T، ولكن بفضل مسرب بارز لطالما كان موثوقًا في الماضي عندما يتعلق الأمر بالمواضيع ذات الصلة بشركة OnePlus، فنحن نعرف الآن ما الذي نبحث عنه.

في تغريدة قصيرة على شبكة تويتر، كشف لنا المسرب البارز Max J. أن الهاتف OnePlus 9 يحمل الإسم الرمزي ” Lemonade “. في الواقع، تم تداول هذا الإسم الرمزي في الأونة الأخيرة ولكن الآن فقط حصلنا على بعض التأكيد القوي نوعًا ما حول ما يعنيه Lemonade بالضبط لشركة OnePlus.

لسوء الحظ، لا توجد أي تفاصيل أخرى حول الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus، لذا كل ما علينا فعله الآن هو مراقبة أي تسريبات تتضمن هذا الإسم الرمزي.

Advertisements