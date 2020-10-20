شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس يرممون مولد الأكسجين والمرحاض فى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية من استعادة جاهزية مولد الأكسجين وإصلاح المرحاض في القطاع الروسي للمحطة واللذين تعطلا مجددا في 19 أكتوبر، وقد أبلغ رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات الفضائية في ضواحي موسكو عن جاهزية جهاز توليد الأكسجين، أما زميله، أناتولي إيفانيشين فقال إن لمبة في المرحاض لم تعد تشتعل.

وقد أفاد بذلك موقع ناسا الإلكتروني نقلا عن محادثات دارت بين رواد الفضاء الروس ومركز القيادة الأرضي، وذلك بحسب روسيا اليوم.

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يذكر أن رواد الفضاء الروس أبلغوا يوم 19 أكتوبر الجاري مركز إدارة الرحلات الفضائية عن تعطل مولد الأكسجين والمرحاض في القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية، وافترض الخبراء أن عطلا في مولد الأكسجين ظهر نتيجة خطأ في وصل كابل، أما لمبة في المرحاض فاشتعلت، حسب خبراء المركز، نتيجة نشوء فقاعة هواء داخل المرحاض.

جدير بالذكر أن مرحاضا احتياطيا يوجد في مركبة "سويوز - إم 16" المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية، وعلاوة على ذلك فهناك مرحاض آخر في القطاع الأمريكي للمحطة والذي يتوفر فيه كذلك جهاز لتوليد الأكسجين، ويتوقع أن تزود المحطة بمرحاض آخر بعد التحام مختبر"ناؤوكا" الفضائي الروسي متعدد المهام الذي يتوقع أن يطلق إلى المحطة الفضائية نهاية العام الجاري ليصبح قطاعا إضافيا روسيا عاملا في المحطة الفضائية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية يضم حاليا رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولي إيفانيشين، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود - سفيرتشكوف، إيفان فاغنر ورائدي الفضاء الأمريكيين كريستوفر كيسيدي، كاتلين روبنس.