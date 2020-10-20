تكنولوجيا: الرواد الروس يرممون مولد الأكسجين والمرحاض فى المحطة الفضائية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن أفراد الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية من استعادة جاهزية مولد الأكسجين وإصلاح المرحاض في القطاع الروسي للمحطة واللذين تعطلا مجددا في 19 أكتوبر، وقد أبلغ رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، مركز إدارة الرحلات الفضائية في ضواحي موسكو عن جاهزية جهاز توليد الأكسجين، أما زميله، أناتولي إيفانيشين فقال إن لمبة في المرحاض لم تعد تشتعل.
وقد أفاد بذلك موقع ناسا الإلكتروني نقلا عن محادثات دارت بين رواد الفضاء الروس ومركز القيادة الأرضي، وذلك بحسب روسيا اليوم.
جدير بالذكر أن مرحاضا احتياطيا يوجد في مركبة "سويوز - إم 16" المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية، وعلاوة على ذلك فهناك مرحاض آخر في القطاع الأمريكي للمحطة والذي يتوفر فيه كذلك جهاز لتوليد الأكسجين، ويتوقع أن تزود المحطة بمرحاض آخر بعد التحام مختبر"ناؤوكا" الفضائي الروسي متعدد المهام الذي يتوقع أن يطلق إلى المحطة الفضائية نهاية العام الجاري ليصبح قطاعا إضافيا روسيا عاملا في المحطة الفضائية.
يذكر أن طاقم المحطة الفضائية يضم حاليا رواد الفضاء الروس الأربعة، أناتولي إيفانيشين، سيرغي ريجيكوف، سيرغي كود - سفيرتشكوف، إيفان فاغنر ورائدي الفضاء الأمريكيين كريستوفر كيسيدي، كاتلين روبنس.
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