شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكوى بعض مستخدمى ساعة Watch SE الجديدة من ارتفاع درجة حرارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكي بعض مستخدمى ساعة Apple Watch SE من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة التي تضر بشاشة الساعة التي تم إطلاقها مؤخرا، فيما تأتى معظم التقارير عن ارتفاع درجة الحرارة من كوريا الجنوبية، حيث تقدم 6 من مستخدمي Apple Watch SE بشكواهم، وقال أحد المستخدمين إنه شعر بإحساس حارق في معصمه عندما كان يرتدي Apple Watch SE.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأشار آخرون إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة أثناء الشحن، ويبدو أن مشكلة Apple Watch SE تقتصر على كوريا الجنوبية حتى الآن، إذ من الممكن أن تكون هناك عيوب في مجموعة صغيرة من الأجهزة، فيما جاء في أحد المنشورات على "ريديت":"كان المالك يستخدم الساعة في معصمه، حتى شعر المالك بارتفاع درجة حرارة المعصم، ثم أصبحت الشاشة صفراء ولم يتم تشغيل الساعة.

ويقال إن شركة أبل قد قدمت المبالغ المستردة إلى أحد مستخدمي Watch SE الجديدة، ووفقًا لما نشرته Reddit، "تم الإبلاغ عن أول حالة فى 17 أكتوبر، حيث اشترى المالك إصدار Apple Watch SE 40mm GPS من بائع تجزئة رسمي، واستلم المالك الجهاز في 17 أكتوبر، وعندما ارتدى الساعة على معصمه، ارتفعت درجة حرارته فجأة.

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ووفقًا لتقرير صادر عن AppleInsider، من بين جميع الحالات الست التي تم الإبلاغ عنها، "حصل المالك على استرداد أو استبدال من أبل في ثلاث حالات، مع رد شخصي من المقر الرئيسي يُفترض أنه متوقع في غضون الأيام المقبلة".

ويُنظر إلى Apple Watch SE الجديدة على أنها ترقية لـ Watch 3 من حيث التصميم والعرض والأداء، ولكن فيما يتعلق بالميزات، لا توجد العديد من الميزات الصحية المفيدة الجديدة.

ولا تأتي Apple Watch SE الجديدة مع جهاز مراقبة تخطيط القلب والأكسجين في الدم، ومع ذلك، هناك ميزات مثل اكتشاف السقوط ومقياس الارتفاع الذي يعمل دائمًا ومكالمات الطوارئ الدولية.