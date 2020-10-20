شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: realme7 & 7pro أسرع هاتفين ذكيين يدعمان تقنية الشحن فائق السرعةSuperDart .. الآن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة realme- العلامة التُجارية الأسرع نموا فى العالم فى مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية- الستار عن ثلاثة من أحدث هواتفها الذكية، هم realme 7 & 7pro، اللذان ينتميان إلى سلسلة 7، التى حققت نجاحات كبيرة بــ 20 مليون مستخدم حول العالم، بالإضافة إلى هاتفC17، الإصدار الأحدث من سلسلة "C" الاقتصادية، وذلك خلال احتفالية تم بثها عبر المنصات الإلكترونية الاجتماعية للشركة، واعلان طرحهم رسميا بالأسواق المصرية.

realme طورت منتجاتها الجديدة خصيصا لتلبية احتياجات المستهلكين وطموحات الشباب فى امتلاك هواتف ذكية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى وأعلى مواصفات الجودة بأسعار تلائم قدراتهم الإقتصادية، وهو ما يجعلrealme فى صدارة الشركات التى تهتم باحتياجات الشباب، بأكثر من 1.5 مليون مستخدم لهواتفها الذكية فى السوق المصرية.

ويمثل الهاتفان realme 7 & 7pro ثورة حقيقية فى عالم شحن الهواتف الذكية، حيث يأتيان بأحدث وأسرع تقنيات الشحن السريع فى مصر65W SuperDart وهى تقنية تنفرد بها realme دون غيرها من الشركات فى فئة الهواتف المتوسطة الأقل من خمسة ألاف جنيه، حيث يمكن إعادة شحن 13% من البطارية خلال 3 دقائق فقط. بينما لا يحتاج المستخدم لأكثر من 34 دقيقة فقط دقيقة ليحصل على 100% من طاقة البطارية.

realme 7 أرخص هاتف ذكى يدعم شاحن ال65W SuperDart

يعد هاتف realme 7 ارخص هاتف ذكى يأتى بشاحن 65W SuperDart مع معالج MediaTek Helio G95 وهو أول معالج على مستوى العالم يتم تصنيعه خصيصا لهذا الهاتف لتلبية شغف هواة الألعاب الثقيلة، ويتكون من ثمانى انوية وتصل قدرته إلى 2.05 جيجاهرتز، تم تزويده بأحدث أنظمة التبريد التى يمكنها تبريد الهاتف بنسبة تصل إلى 8.6٪، مع كاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل والثانية للزوايا العريضة بدقة 8 ميجابكسل والثالثة ماكرو للتصوير الدقيق والرابعة عدسة بورترية أبيض وأسود تساعد العدسة الرئيسية على التقاط الضوء بشكل أفضل وتعزيز تباين الصور، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم وضع الجمال الذكي، وتأثير البوكيه Bokeh Effect.

ويأتيrealme 7 بشاشة عملاقة قياس 6.5 بوصة فائقة الوضوح بدقة FHD+ 1080x 2400 ومعدل تحديث 90 هرتز يعمل بتناغم كبير جدا مع المعالج لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة لجميع التطبيقات والألعاب، مع ذاكرة تخزين 128GBوذاكرة عشوائية 8GB رام، مع تصميم مستوحى على شكل V ليبعث روح الإنتصار الدائم، ويأتى الهاتف بلونين الفارس الأبيض والنينجا الأسود، تجعله الاختيار الأفضل للشباب بسعر 4،790 جنيه مصري.

realme7 pro .. كاميرا رباعية 64 ميجا بيكسل بمستشعر Sony IMX682 وأخرى للسيلفى بدقة

32 ميجا بيكسل

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يأتى هاتفrealme7 pro بواحدة من أفضل الكاميرات الرباعية، يمكنها إنتاج صورا لا مثيل لها من ناحية الوضوح ودقة التفاصيل تجعله الهاتف الأفضل لهواة التصوير الاحترافى اذا ما قورن بغيره من الهواتف فى هذه الفئة السعرية، مما يجعله تحفة فنية تستحق أن يختارها الشباب.

وتأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر Sony IMX682، وأخرى للتصوير بزوايا عريضة بدقة 8 ميجا بكسل، وثالثة عدسة ماكرو لاكتشاف جمال العالم الصغير وكاميرا رابعة بعدسة بورتريه بالأبيض والأسود تعزز من تباين الصور بشكل أكثر احترافية. بالإضافة لكاميرا أمامية للصور السلفى بدقة32 ميجا بكسل مزودة بتقنية التجميل بالذكاء الاصطناعى حتى مع الأجواء المظلمة. كل ذلك مع مجموعة كبيرة من تطبيقات التصوير المتقدمة والتى تجعل من التقاط الصور متعة حقيقية، مثل أوضاع Urtla-clear فائق الوضوح، ووضع ما قبل الليل Pro Nightscape، ووضع النجوم Starry Mode.

أما من حيث الأداء فيأتى الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G ثمانى النواة تصل سرعته إلى 2.3 جيجا هرتز، مع شاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED، FHD+ لتلبية رغبات المستخدمين التى تسعى ريلمى دائماً لتحقيقها والسماع اليهم، مما يجعله أفضل camera phone بسعر 5990 جنيه، حيث تأتى الشاشة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 60 هيرتز، مع 3 طبقات مقاومة للماء، ومكبر صوت استيريو مزدوج. يدعم تقنية Dolby Atmos، وذاكرة تخزين 128GB وذاكرة عشوائية 8GB رام، مع ثلاث فتحات للبطاقات اثنين لبطاقتى SIM وبطاقة ذاكرة خارجية SD تصل إلى 256 جيجابايت. مع تصميم مستوحى من المرآة فى الطبيعة يعطى تأثيرات بصرية مذهلة تكشف عن جمال طبيعى متوازن، ويأتى الهاتف بلونين الفضى والازرق، بسعر 5،990 جنيه مصري.

ويعتبر realme 7 pro أول هاتف ذكى يجتاز اختبار التحقق من موثوقية الهواتف الذكية من منظمة TÜV Rheinland الألمانية المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد أن اصرت realme على أن تكون أول شركة فى السوق المصرى تخضع جميع مكونات الهاتف للاختبارات ولم تقصرها على أجزاء محدده كالشاشة أو البطارية فقط، وبالفعل نجح الهاتف فى اجتياز 22 اختبارًا رئيسيًا و38 اختبارًا ثانويًا، تغطى سيناريوهات الاستخدام اليومى منها اختبارات السقوط، الاستهلاك، درجات الحرارة العالية والمنخفضة، الرطوبة، تذبذب الجهد، عمر الأزرار، وغيرها من الاختبارات، وكلها أثبتت كفاءة الهاتف تماما.

C17 .. يستكمل مسيرة نجاحات realme مع الهواتف الاقتصادية فهو أول هاتف بشاشة سلسة 90Hz فى هذه الفئة

واستكمالا لنجاحات سلسلة هواتف C الاقتصادية حول العالم بـأكثر من 13 مليون مستخدم أطلقت realme C17 اول هاتف اقتصادى بمعدل تحديث 90 هيرتز لشاشة أكثر سلاسة بسعر3,590 جنيه، مما يؤكد إصرار realme على تقديم كل ما يطمح إليه الشباب فى امتلاك هواتف ذكية بأفضل الأسعار.

ويأتى الهاتف بمعالج Snapdragon 460 وبطارية عملاقة قدرة 5000 مللى أمبير مع شاحن سريع بقدرة 18 واط، وكاميرا رباعية بدقة 13ميجابكسل، وأخرى أمامية مخصصة للتصوير السلفى بدقة 8 ميجابكسل، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مع شاشة قياس6.5 بوصة HD+ مع ذاكرة تخزين تصل إلى 128GB وذاكرة عشوائية 6GB رام، ولونين هما لون البحيرة الخضراء ولون الأزرق الداكن.