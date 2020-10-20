شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه جهاز الكمبيوتر الصغير Compute Module 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة Raspberry Piمؤخرا عن جهاز Compute Module 4 والذي يعتبر أصغر كمبيوتر في العالم، وذلك بعدما أطلقت الشركة حاسبها المصغر الرائد للمستهلكين Raspberry Pi 4 في شهر يونيو 2019، حيث يعتبر الجهاز الجديد بمثابة كمبيوتر مصغر بلوحة واحدة يتضمن الكثير من المنافذ، كما يتميز "Compute Module 4" بالمعالج نفسه لجهاز Raspberry Pi 4، لكنه خاص لحالات الاستخدام الصناعي.

Compute Module 4

يتيح بناء جهاز كمبيوتر بالكامل، حيث يجري استخدامه في التطبيقات الصناعية والتجارية، من اللافتات الرقمية إلى أجهزة أتمتة العمليات، كما أنه يمتلك نفس المعالجات وكارت الشاشة الموجود في Raspberry Pi 4، كما يمكن لاستفادة من واجهات (HDMI) المزدوجة لتوصيل ما يصل إلى شاشتين بدقة (4K) بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

Raspberry Pi

يعد Raspberry Pi هو عبارة عن "نانو كمبيوتر " بحجم بطاقة الائتمان اخترعه دافيد برابن فى المملكة المتحدة عن طريق مؤسسة راسبرى باى بغرض تحفيز تدريس مبادئ علوم الحاسوب بالمدارس، ويحتوي الكمبيوتر على معالج أساسى ومعالج رسوم وذاكرة داخلية، فيما يباع هذا الكمبيوتر بلوحة الأم فقط (بدون شاشة، بدون لوحة المفاتيح، بدون صندوق، بدون محول للطاقة، وبدون قرص صلب)

وتصل نسخة Raspberry Pi 4 مع عدة خيارات من ذاكرة الرام 1، 2، و4 جيجابايت وسعر يبدأ من 35 دولار، حيث يأتى هذا الإصدار بمواصفات أعلى من سابقيه خاصة على مستوى الرام ومنافذ الاتصال، لكنه يستمر مع سعره المنخفض الذي يعتبر متناول الجميع، وهو يعتبر من الأجهزة الخارقة الذي سبق وأن تم استخدامه ضمن اختراق وكالة ناسا.