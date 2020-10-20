4 هواتف مميزة بديلة لـ”آيفون 12″

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - تعد الأسعار الخيالية لهواتف آيفون سببا في عزوف الكثيرين عن امتلاكها رغم المواصفات التي تتميز بها ، مما يدفع باتجاه امتلاك هواتف ذكية ذات مواصفات ومميزات تكون شبيهة وأسعارها مقبولة .

يرغب الجميع في امتلاك هاتف ”آيفون“ ولو كان على سبيل المواكبة على الأقل، وليس على سبيل إدمان امتلاك منتجات ”أبل“ المزينة بالتفاحة المقضومة، إلا أن أسعار أجهزة ”آيفون“ الخيالية تجعل من اقتنائها أمرا بعيد المنال.

ويمتلئ السوق التقني بالعشرات من الأجهزة الرائدة ذات المواصفات الجبارة، التي تنافس أجهزة ”أبل“ بل وتفوقت عليها في مواصفاتها منذ سنوات، وفي أجهزة شركات ”سامسونغ“ و“هواوي“ خير دليل على ذلك، لا على سبيل الحصر.

ونستعرض لكم اليوم مجموعة من أبرز هواتف ”أندرويد“ التي يمكنها أن تكون أفضل بديل لهواتف ”آيفون 12“ التي لا تزال تفتقر لأهم مواصفات تلك الهواتف المنافسة وأبرزها معدل التحديث العالي وسعة البطاريات وغيرها:

Galaxy Note 20 Ultra

يأتي هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) من سامسونج بسعر يبدأ من 1300 دولار، وهو أفضل الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التي يمكنك شراؤها الآن، حيث يحتوي الهاتف على شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X Infinity-O) بقياس 6.9 بوصة، وبدقة 3088×1440 بكسل، مع دعم تقنية +HDR10، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج (+Snapdragon 865) الأحدث من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت من نوع (LPDDR5) لطراز (LTE 4G) و 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت يمكن توسعتها إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وبطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

Galaxy Note 20 Ultra

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأولى: بدقة 108 ميجابكسل ذات زاوية عريضة، وتدعم التثبيت البصري OIS، والتثبيت التلقائي، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ذات زاوية عريضة 120 درجة، والثالثة: عدسة (periscope telephoto) بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (50 مرة) 50x. بالإضافة إلى مستشعر (Space Zoom).

Galaxy S20 series

تشترك جميع الهواتف في العديد من الميزات؛ أبرزها: المعالج القوي، والشاشة التي هي من نوع (Dynamic AMOLED) ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هيرتز، مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، وكذلك مستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ميزة مقاومة الماء، ودعم الشحن اللاسلكي العكسي.

Galaxy S20 series Advertisements

وتدعم جميع طرازات (Galaxy S20) وضع (Hyperlapse) الذي يتيح لك تصوير أفضل مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما قدمت سامسونغ أيضا ميزة الوضع الليلي في الكاميرا الفائقة الاتساع لأكثر من عام حتى الآن، وهي ميزة قدمتها ”أبل“ لأول مرة في سلسلة هواتف ”آيفون 12“ الجديدة.

Google Pixel 5

تعتبر سلسلة (Pixel) من غوغل أنها مكافئ لهاتف ”آيفون“ من ”أبل“، ولا يزال هذا صحيحا من نواحٍ كثيرة، حيث يقدم هاتف (Pixel 5) الرائد الدعم لمدة ثلاث سنوات لنظام التشغيل أندرويد مع ميزات حصرية وكاميرا موثوقة ورائعة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بيكسل، مع دعم تحديث يبلغ 90 هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

Google Pixel 5

ويحتوي على بطارية بسعة 4,080 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطا، ويعمل بمعالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

OnePlus 8 Pro

قدمت شركة OnePlus للمرة الأولى هاتفا ينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة في 2020، وهو هاتف OnePlus 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارا، ولكن مقابل هذا السعر ستحصل على ميزات رائعة، مثل: دعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطا، وميزة مقاومة الماء لأول مرة في هواتف ون بلس.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (Fluid AMOLED) بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل التحديث بقدرة 120 هرتزا، وتدعم تقنية +HDR10، ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 865)، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

OnePlus 8 Pro

ويأتي هاتف OnePlus 8 Pro بكاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.78، تعتمد على مستشعر (Sony IMX689)، وتدعم التركيز التلقائي، والتثبيت البصري، والتقريب الهجين حتى 3 مرات، والثانية: بدقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ونطاق للرؤية عريض جدا 120 درجة، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.44، والرابعة: عدسة لفلترة الألوان بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.