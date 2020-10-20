تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة MEIZU POP2S اللاسلكية بتصميم صغير الحجم وسعر 45 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MEIZU اليوم عن سماعة MEIZU POP2S اللاسلكية التي تنطلق بتصميم صغير الحجم، وميزة دعم معايير IPX5 لمقاومة التعرق، كما تنطلق بسعر 45 دولار.

تنطلق سماعة Meizu POP2s اللاسلكية اليوم بتصميم خفيف الوزن 5.1 جرام لكل جهة من السماعة، مع تصميم صغير الحجم أيضاً، كما تتميز بتصميم منحني يدعم التثبيت داخل الأذن بكفاءة أفضل.

وتأتي سماعة Meizu POP2s بمعايير IPX5 لمقاومة رذاذ الماء أو التعرق، لذا فإن هذا الإصدار يدعم المستخدمين من الرياضيين بشكل جيد.

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من جانب أخر تأتي سماعة Meizu POP2s اللاسلكية بتصميم مزدوج للغشاء لدعم جودة أعلى في الصوتيات، كما تعد أول سماعة من الشركة تدعم Flyme لتنشيط السماعة بشكل سريع عند فتح حافظة الشحن، حيث ستظهر نافذة بشكل تلقائي على واجهة الهاتف.

كما تدعم السماعة اللاسلكية التشغيل، أو إستقبال المكالمات عبر النقر فوق سطح السماعة، أيضاً تتوافق السماعة اللاسلكية في العمل مع نظامي تشغيل الأندوريد وiOS.

وتقدم سماعة Meizu POP2s اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 24 ساعة مع حافظة الشحن، وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C، مع ميزة الشحن السريع.

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