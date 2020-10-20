تكنولوجيا: الإصدار الخاص من ساعة Mi Watch Color Sports الذكية يدعم حتى 117 نمط رياضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي اليوم عن إصدارها الخاص من ساعة Mi Watch Color Sports الذكية، التي تنطلق بميزة دعم 117 نمط رياضي، مع مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وسعر 104 دولار.

تتميز ساعة Mi Watch Color Sports بشاشة AMOLED مميزة بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تأتي الساعة الذكية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 للحماية.

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كما تنطلق ساعة Mi Watch Color Sports الذكية بعدد 120 من أوجه الساعة، أيضاً تأتي بتصميم خفيف الوزن يصل إلى 32.5 جرام وذلك بفضل إطار الساعة الذكية القابل للتخصيص.

مواصفات ساعة شاومي Mi Watch Color Sports

شاشة AMOLED مميزة بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل

تدعم الإتصال عبر تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم الإتصال بأجهزة الأندوريد وiOS

مستشعر لرصد ضربات القلب، ومستشعر تسارع، وجيرسكوب، ومستشعر مغناطيسي، و مستشعر بارومتري، ومستشعر للإضاءة المحيطة

تدعم تتبع المستخدم أثناء النوم، وعدد 117 نمط رياضي من بينهم 7 أنماط إحترافية

تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم

مساعد Xiaoai الرقمي

شريحة GPS بدقة 12 نانومتر، و GLONASS، وGalileo و Beidou

تدعم تقنية NFC

تتميز بقياسات 45.9 في 53.35 في 11.8مم، ووزن 32.5 جرام

تدعم مقاومة الماء عند عمق 50 متر

بطارية بقدرة 420 mAh، تدعم حتى 16 يوم، أو 22 يوم مع نمط خاص لإطالة شحن البطارية، أو 50 ساعة مع تقنية GPS.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Mi Watch Color Sports الذكية بألوان الأسود والأزرق مع سوارة معصم TPU مطابقة تتوافق مع لون الساعة الذكية، والتي تتوفر باللون الأصفر، والأخضر، والأحمر أيضاً كما تأتي بسعر 104 دولار، وتتوفر في السوق الصيني بدءاً من 21 من أكتوبر.

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