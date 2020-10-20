تكنولوجيا: نظرة على سماعة الرأس المخصصة للألعاب Razer BlackShark V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشتهرت شركة Razer بصناعتها للأجهزة المخصصة للألعاب، وخصوصًا سماعات الرأس. ومؤخرًا، أطلقت الشركة سماعة رأس BlackShark V2 والتي تتميز بمظهر بسيط خفيف الوزن دون وجود أي أضواء.

إليكم نظرة عن Razer BlackShark V2:

التصميم





تأتي السماعة بشكل بسيط جدًا، فلا يوجد أي تصميم غريب مزدهر أو مصابيح LED ملونة. حتى شعار Razer يبدو صغير نوعًا ما مقارنة بسماعات الرأس الأخرى.

لقد تم تصنيع BlackShark V2 من المعدن مع طوق رأس مغطى بوسادة رغوية ناعمة ملفوفة بقماش شبكي. ولا تبدو مفصلات الهيكل الشبكي قوية للغاية، كما تأتي وسادات الأذن مصنعة من إسفنج فوم مغطي بطبقات من الجلد والنسيج الشبكي، لذا فهي ناعمة جدًا.

تأتي أزرار التحكم بالصوت وكتم المايك بالجزء الأيسر من السماعة.

الصوت والأداء

تتميز BlackShark V2 بصوت دقيق للغاية، فهي تتميز بالسمات المميزة الصوتية المعتادة، مثل الجهير المفرط والتركيز الطفيف في النطاق 3-6 كيلو هرتز. ومع ذلك، على عكس العديد من سماعات الرأس المخصصة للألعاب، فإن التأثير طفيف جدًا هنا.

يعد التركيز الإضافي على الجهير والارتفاعات أمرًا رائعًا للموسيقى الآلية التي تعتمد على الجيتار والطبول، بالإضافة إلى الأصوات ذات النطاق العالي مثل الأوتار والقبعات المرتفعة.

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كما انه قد تم تصميمها بتردد استجابة جيد جدًا ومناسب لجميع الألعاب.

ومع ذلك، لا يمكن لميكروفون Razer BlackShark V2 أن يتطابق مع إخراج الصوت الرائع، فمثل معظم ميكروفونات سماعات الألعاب، هناك انخفاض حاد في التركيز على الصوت الجهير والنطاق المتوسط هنا، بالإضافة إلى التركيز الزائد الطفيف في النطاق العالي. هذا يعني أن الأصوات الصفرية (أصوات F و S و SH) ستظهر بشكل أكثر وضوحًا، لكن الأصوات الأعمق ستبدو مشوشة قليلاً.

البطارية

تستمر بطارية السماعة في العمل حتى 20 ساعة.

السعر

تتوفر BlackShark V2 بسعر 99.99 دولار.

0.00 تعتبر Razer BlackShark V2 من بين أفضل سماعات الألعاب في السوق، سواء في النطاق السعري أم لا. تتمتع بعزل ضوضاء أفضل من بعض السماعات الأخرى، مع صوت أكثر دقة، كما أنها مريحة للغاية. 7.0/10 الإيجابيات صوت نقي

مريحة

بطارية جيدة السلبيات أداء الميكرفون ليس بالأمثل

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