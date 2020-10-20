صدور إعلان تشويقي آخر للهاتف Huawei Mate 40 Pro، وهذه المرة حول الكاميرا الواسعة الزاوية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series يوم الخميس المقبل. وحتى ذلك الحين، لا تزال شركة Huawei تواصل حملتها التشويقية للتأكد من أنه سيكون هناك حشد كبير. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت الشركة الصينية اليوم بنشر فيديو تشويقي جديد يتمحور حول الكاميرا الواسعة الزاوية.

يُظهر الفيديو التشويقي مشهدًا حيث الطبق والملعقة والشوكة مشوهين، ولكن بمجرد عبور العدسة فوقهم، تم تقويم كل شيء. ينتهي الفيديو بعبارة ” The Mate Perfection “. من المحتمل أن يشير هذا إلى تصحيح التشوه للعدسة الواسعة الزاوية. ولنكون أكثر دقة، ربما سيأتي Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro مع بعض المستجدات على هذا الصعيد.

عمومًا، يُمكنكم مشاهدة هذا الفيديو التشويقي الأحدث من شركة Huawei إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.