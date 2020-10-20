Meizu تُزيح الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Meizu UR Live Special Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Meizu للتو بإطلاق سماعات لاسلكية جديدة للأذن في الصين مع شريط يلتف حول الرقبة. بدءًا من 1299 يوان صيني ( 195 دولار أمريكي )، تُعد سماعات Meizu UR Live Special Edition من بين أغلى السماعات التي تتبنى هذا التصميم.

يتم تسويق سماعات Meizu UR Live Special Edition الجديدة على أنها مضغوطة دون التضحية بجودة الصوت. في الواقع، هي تضم إثنين من مضخمات الصوت الخاصة والتي تهتم بالأصوات المنخفضة التردد إلى جانب هيكل موصل مستقل ثنائي القناة للحصول على أصوات منخفضة التردد وعالية التردد بدقة.

Advertisements

عندما يتعلق الأمر بالتصميم، تعد سماعات الرأس بملاءمة طبيعية بفضل آلاف قوالب الأذن التي جمعتها شركة Meizu. يوجد سلك نحاسي خالٍ من الأكسجين يربط بين السماعتين بينما تم صنع الموصلات والألواح من الكربون والذهب والفضة.

لسوء الحظ، فإن المواصفات الواردة في الصفحة الرسمية لهذه السماعات على الموقع الرسمي لشركة Meizu تتمحور حول جودة الصوت ولا شيء يتعلق بعمر البطارية. نطاق إستجابة التردد يتراوح بين 20Hz و 40KHz، بينما تبلغ المقاومة 18Q، والحساسية نحو [email protected]