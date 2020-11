HiSilicon Kirin 9000 سيضم معالج رسوميات يتألف من 24 نواة، وفقًا لتسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، تم رصد المعالج HiSilicon Kirin 9000 القادم من شركة Huawei يخضع لإختبارات الأداء على منصة AnTuTu حيث تفوق بفارق واضح على المعالج Exynos 1080 القادم من سامسونج. وسجل هذا المعالج القادم من شركة Huawei أداءً أفضل بشكل ملحوظ في الجزء المتعلق بالرسوميات بحيث تفوق على معالجات كوالكوم وسامسونج على حد سواء.

اليوم، قام المسرب الصيني البارز Ice Universe بنشر نتيجة أخرى لإختبارات أداء تخص المعالج HiSilicon Kirin 9000، وهي النتيجة التي كشفت لنا أن هذا الأخير يضم معالج رسوميات يتألف من 24 نواة. يشير المسرب إلى أن معالج الرسوميات Mali-G78 MP24 يعمل بتردد منخفض لتوزيع الحمل والحفاظ على الكفاءة في إستهلاك الطاقة.

على الرغم من أن نتائجه أكثر إثارة للإعجاب من Snapdragon 865 و Exynos 1080، إلا أن المنافسة الحقيقية للمعالج الرائد الجديد لشركة Huawei ستكون مع خلفي هذين المعالجين واللذان سيصلان إلى السوق في العام المقبل تحت الأسماء Snapdragon 875 و Exynos 2100.

هناك أيضًا إشاعة تقول أن الهاتف +Huawei Mate 40 Pro سيصل مع خمس كاميرات في الخلف موضوعة في وحدة ثمانية الأضلاع، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 64W، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB.

وفقا للتقارير السابقة، تمتلك شركة Huawei عددًا محدودًا من المعالج HiSilicon Kirin 9000 بسبب قيود سلسلة التوريد الناجمة عن حظر شركة Huawei في الولايات المتحدة الأمريكية والذي نفذته إدارة دونالد ترامب. من المتوقع أن يصل المعالج الجديد إلى تشكيلة Huawei Mate 40 Series الجديدة من Huawei، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسميًا يوم الخميس المقبل.

Kirin9000 GPU uses Mali G78 MP24, yes, 24, the highest specification, but the frequency is not high, so the results are not very good. pic.twitter.com/yfJP0a8GFH