Intel تبيع قسم ذواكر NAND لشركة SK Hynix مقابل 9 مليارات دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Intel عن صفقة مع شركة SK Hynix تقوم من خلالها ببيع قسمها المسؤول عن تصميم وتطوير رقاقات الذاكرة NAND الخاصة بها للشركة الكورية الجنوبية مقابل 9 مليارات دولار. ستشهد الصفقة حصول شركة SK Hynix على جميع تراخيص الملكية الفكرية، والقسم المسؤول عن الذواكر NAND SSD، بالإضافة إلى أحد مصانع شركة Intel في مدينة داليان بالصين.

تأمل الشركتان في الحصول على الموافقات المطلوبة من مختلف الهيئات التنظيمية في أواخر العام 2021 على أمل أن يتم إغلاق الصفقة بشكل نهائي في شهر مارس من العام 2025.

تتضمن الصفقة دفعة أولية بقيمة 7 مليارات دولار للملكية والفكرية والموظفين في قسم NAND SSD، وفي غضون عامين ستحصل أيضًا على كل ما يتعلق برقاقات NAND، بما في ذلك التصميم ومهندسي البحث والتطوير والموظفين. ستستمر شركة Intel في إستخدام المصنع خلال الـ 12 شهرًا القادمة حتى يتم الإنتهاء من الصفقة.

ستحتفظ شركة Intel بالقسم المسؤول عن ذواكر Optane الخاصة بها بعد الصفقة. يقول البيان الصحفي الرسمي إن شركة SK Hynix من ناحية أخرى، ” ستعزز القدرة التنافسية لحلول التخزين الخاصة بها “. كشف الرئيس التنفيذي لشركة Intel، السيد Bob Swan أن هذه الصفقة ستسمح للشركة ” بتقديم المزيد من الأولوية للإستثمارات في التكنولوجيا المتميزة “.