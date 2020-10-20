Playstation 5 سيوفر تحكمًا في المروحة لكل لعبة بإستخدام بيانات وحدة تسريع المعالجة APU

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة حديثة، كشف رئيس التصميم الميكانيكي لشركة Sony والمسؤول عن نظام التبريد في جهاز Playstation 5 عن جزء مثير للإهتمام حول هذا الأخير. هذا الجزء المثير للإهتمام الذي كشف عنه هو توفير التحكم في المروحة لكل لعبة، وذلك بإستخدام البيانات التي يتم جمعها من قبل وحدة تسريع المعالجة ( APU ) من شركة AMD، وسيعمل ذلك في النهاية على تحسين أداء التبريد لجهاز Playstation 5 مع مرور الوقت.

مع صدور الألعاب وبدء المزيد من الأشخاص في لعبها، ستبدأ وحدة تسريع المعالجة ( APU ) في المعالج المركزي بجمع البيانات، وهذا ما يعني بأنه لن يتم إستخدام مستوى واحد من التبريد يناسب الجميع هنا. توجد العديد من مستشعرات الحرارة الموضوعة في جميع أنحاء اللوحة الأم للمساعدة في جمع البيانات.

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وعلاوة على ذلك، صمم مهندسو Sony هيكل شفاف وقاموا بضخ دخان من الثلج الجاف إلى الهيكل أثناء مرحلة الإختبار لمعرفة كيفية أداء نظام التبريد في الوقت الفعلي وكذلك لتتبع تدفق الهواء.