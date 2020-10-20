Nanoleaf تكشف عن لوحات مضيئة جديدة بتصميم مثلث، ومتوافقة مع منصة HomeKit

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا سبق وقمت بتصفح هذا المنتدى r/battlestations على الشبكة الإجتماعية Reddit، فقد تلاحظ أن هناك شيئًا واحدًا مشتركًا بين العديد من هذه المكاتب وهو إستخدام لوحات الحائط المضيئة القابلة للتخصيص المصنوعة من قبل شركة Nanoleaf. إذا كنت حريصًا على إعداد شيء مشابه لنفسك، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Nanoleaf قامت الآن بالكشف عن شكلين جديدين.

هذه الأشكال الجديدة تحمل الأسماء Shapes Triangles و Shape Mini Triangles لتنضاف إلى الأشكال الحالية للشركة مثل الشكل السداسي والشكل المربع. هذا يعني أنه سيكون لدى المستخدمين المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتزيين جدرانهم من خلال إنشاء أشكال جديدة ومعقدة من خلال الجمع بين اللوحات المثلثة الشكل الجديدة واللوحات الأخرى التابعة للشركة.

في الغالب، هي تقوم بنفس الوظائف التي تقوم بها الأشكال الأخرى، وهي متوافقة مع منصة HomeKit مما يعني أنه يمكنك إستخدامها مع المساعد الرقمي Siri والتحكم فيها بإستخدام تطبيق Home على أجهزة iOS. ووفقا لشركة Nanoleaf، تختلف هذه اللوحات المثلثة الجديدة أيضًا عن اللوحات السابقة للشركة لكونها تتميز بزوايا أصغر وأكثر إنحناءً.

إذا كنت حريصًا على الحصول على هذه الأشكال الجديدة، فإن لوحات Shapes Triangles تُكلف إبتداءً من 199 دولار أمريكي للحزمة التي تتألف من سبعة لوحات، في حين تُكلف لوحات Shape Mini Triangles إبتداءً من 119 دولار أمريكي للحزمة التي تتألف من خمسة لوحات.