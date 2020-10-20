نوكيا على سطح القمر... ماذا تحضّر؟

وأضافت شركة تصنيع معدات الاتصالات الفنلندية يوم الاثنين، إن قسم نوكيا بيل لابس التابع لها سيبني نظام اتصالات يعمل بتقنية الجيل الرابع، ليتم نشره على مركبة هبوط على سطح القمر في أواخر عام 2022.

وقدمت وكالة ناسا 370 مليون دولار لـ 14 شركة بما في ذلك توفير التكنولوجيا لبرنامج الهبوط على سطح القمر "أرتميس". ويهدف البرنامج إلى إنشاء وجود بشري طويل الأمد على القمر كإحماء للمهام إلى المريخ.



وأصدرت نوكيا المزيد من التفاصيل حول مشاركتها بعد إعلان الأسبوع الماضي من قبل وكالة ناسا، التي قالت إنها ستدفع وحدة الشركة الأميركية 14.1 مليون دولار للشبكة. وتمول وكالة الفضاء الأميركية أيضًا ابتكارات أخرى في إدارة السوائل المبردة، والابتكار على سطح القمر، والقدرة على النزول والهبوط.

قالت الشركة إن شبكة نوكيا ستوفر قدرات اتصالات مهمة للمهام التي سيحتاج رواد الفضاء إلى القيام بها مثل التحكم عن بعد في المركبات القمرية والملاحة في الوقت الحقيقي وتدفق الفيديو عالي الدقة.



تشتمل المعدات على المحطة الأساسية والهوائيات والبرمجيات وهي مصممة لتحمل عمليات الإطلاق القاسية والهبوط على سطح القمر والظروف القاسية في الفضاء.

تشترك نوكيا مع شركة انتويتف ماشينز الأميركية، التي اختارتها ناسا لبناء "قادوس هبوط" صغير يمكنه الوصول إلى الفوهات القمرية وإجراء مسوحات عالية الدقة لسطح القمر على مسافة قصيرة.

قال ماركوس ويلدون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في نوكيا: "ستكون شبكات الاتصالات الموثوقة والمرنة وذات القدرة العالية أساسية لدعم الوجود البشري المستدام على سطح القمر".