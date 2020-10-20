شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ذكاء اصطناعى من فيس بوك يمكنه ترجمة اللغات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة فيس بوك من تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد لترجمة المحتوى ما بين لغتين على منصتها الاجتماعية بشكل مباشر، وذلك بدون الاعتماد على اللغة الإنجليزية كلغة وسيط خلال عملية الترجمة، ففى السابق عند محاولة الترجمة من الصينية إلى الفرنسية على سبيل المثال، كان يجرى تحويل النص أو المحتوى الأصلى إلى اللغة الوسيطة وهى الإنجليزية ثم تترجم إلى الفرنسية كهدف نهائى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد كان أسلوب ترجمة الآلة قبل تطوير الآلية الجديدة فى بيئة تعج بمحتوى ترجمى ضخم من وإلى اللغة الإنجليزية، لكن المشكلة كانت أن هذا الأسلوب يقلل من الدقة فى نقل المعنى ويعقد عملية الترجمة بشكل غير لازم يمكن تجنبه، وهو ما دفع فيس بوك لتطوير آلية ترجمة الآلة الثنائية المباشرة؛ والتى بواسطتها تصبح عملية الترجمة من الصينية إلى الفرنسية عملية ثنائية بحتة؛ لا تحتاج لنقطة وصل - اللغة الإنجليزية - كما وضحنا في المثال أعلاه.

وقد كشفت الاختبارات أن فعالية الترجمة الثنائية الجديدة كانت أكثر دقة مع وتحقيق 10 نقاط أعلى على مقياس BLEU المختص بتقييم نجاعة الترجمة الآلية، فيما قالت الباحثة في قسم الذكاء الاصطناعي في فيس بوك Angela Fan خلال الإعلان عن الميزة الجديدة: "أن التحدى الحقيقى هو كيفية تعاطينا مع نظام الترجمة لدينا ومن ثم الوصول به لما يخدم طلب المستخدمين في جميع أنحاء العالم".

وكشفت أن عملية الترجمة تتم فى جميع اللغات على مختلف اتجاهات المستخدمين، حيث أوضحت أن كم كبير من الناس في مناطق مختلفة يتحدثوا عدة لغات ليس الإنجليزية من ضمنها، بيد أن نظام الترجمة الموجود يعتمد بشكل كبير على بيانات اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذي تنشر فيها ملايين المنشورات يوميًا على فيس بوك باستخدام قرابة 160 لغة، تبقى النسبة الأكبر من المحتوى المنشور التي تقارب الثلثين تنشر بلغات أخرى غير الإنجليزية، مما كان دافع لتطوير الآلية الجديدة".