شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT بسعر تنافسى فى مصر لتساهم فى تحسين اللياقة البدنية وصحة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك فى مصر عن إطلاق ساعتها الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT التى تأتى بسعر تنافسى للغاية مقارنة بالإمكانيات الكبيرة والكثيرة التى تتميز بها، وهذا ما جعلها تتناسب كلياً مع فئة كبيرة من مستخدمى الأجهزة القابلة للارتداء. تساهم HUAWEI WATCH FIT فى تقديم حياة صحية وتعمل على تحسين اللياقة البدنية وصحة المستخدمين من خلال مزايا TruSleep التى تراقب مرحلة النوم ومراقبة معدل ضربات القلب فى الوقت الفعلى وجودة تنفس النوم وتحليل البيانات وTruRelax التى تتبع الإجهاد طوال اليوم مراقبة مستويات التوتر لديك بشكل فعال وTruSeen من هواوى.

وقال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر، "إن هواوى تهتم دائماً ببناء نظام بيئى متكامل ومتصل دائماً مع المستخدم، بالإضافة إلى أن هواوى تولى اهتماماً كبيراً بقطاع الأجهزة القابلة للارتداء، وهذا ما شهده المستهلك فى تصميم ساعة هواوى الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT التى تعد بمثابة المساعد الشخصى للمستخدم فى كل تفاصيل حياته اليومية."

تتضمن ساعة هواوى الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT ميزات تتبع الصحة الشاملة مراقبة تشبع الأكسجين فى الدم SpO2 ومراقبة مستوى الإجهاد لضمان حصول المستخدمين على جميع البيانات التى يحتاجونها للحفاظ على راحة البال. تساعد مراقبة SpO2 المستخدمين على تتبع تشبع الأكسجين فى الدم، بينما توفر مراقبة مستوى الإجهاد تمارين التنفس لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء. بالإضافة الى أن الساعة تحتوى على تقنية HUAWEI TruRelax التى توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة، وتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0، يمكن لهذه الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب بدقة فى الوقت الفعلى طوال اليوم وحتى فى أثناء فترة النوم، وتقنية تتبع النوم HUAWEI TruSleep™ 2.0، فإن هذه الساعة قادرة على تسجيل حالة النوم بدقة، وتحليلها بالإضافة إلى تقديم أكثر من 200 نصيحة علمية لتحسين جودة النوم.

تحتوى ساعة هواوى الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT على مستشعر GPS المدمج و5ATM، وخوارزمية الذكاء الاصطناعى لمعدل ضربات القلب والمستشعرات المبتكرة، تم تصميم ساعة HUAWEI WATCH FIT لكى تناسب كل أنواع التمرين. تساعد هذه الساعة المستخدم على التدريب بشكل أفضل من خلال توفير مقاييس فى الوقت الفعلى وتقييمات علمية لتأثير التدريب إلى جانب الإرشادات الاحترافية.

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تتميز ساعة HUAWEI WATCH FIT بأكثر من 130 خيارًا مختلفًا لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store. يمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتى تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. توفر وضعية always on-display ستة وجوه فى وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت فى لمح البصر.

توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT مقاييس تمارين دقيقة وفى الوقت الفعلى من خلال 11 وضعًا رياضيًا احترافيًا بما فى ذلك الجرى والسباحة وركوب الدراجات. تتيح للمستخدم أوضاع التمارين الـ 85 المخصصة لإطلاق العنان لإمكاناتك وقدراتك الرياضية، سواء كان المستخدم يمارس رياضة اليوجا، أم التدريب المتقطع عالى الكثافة، تتبع الساعة معدل ضربات القلب فى الوقت الفعلي، والسعرات الحرارية، ومدة التمرين.

تعد HUAWEI WATCH FIT أول ساعة ذكية رياضية من هواوى تتميز بتصميم وجه ساعة مستطيل الشكل. تجمع الساعة الذكية بين شاشة AMOLED عالية الدقة المبهرة مقاس 1.64 بوصة، وتحتوى على بطارية يصل عمرها إلى 10 أيام فى سيناريوهات الاستخدام النموذجي. تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي، حيث يمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن شحنة كافية للحفاظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.