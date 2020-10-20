تكنولوجيا: رصد مشكلة إرتفاع الحرارة في وحدات ساعة ابل الذكية Apple Watch SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مستخدمي ساعة ابل الذكية ذات التكلفة المنخفضة Apple Watch SE في سوق كوريا على مواجهة مشكلة إرتفاع الحرارة في الساعة الذكية بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى تلف الشاشة أو إحراق معصم المستخدم.

إرتفع عدد الشكاوى المسجلة لمشكلة إرتفاع الحرارة في ساعة ابل الذكية Apple Watch SE إلى 6 من المستخدمين حتى الآن، حيث أكد مستخدمي الساعة الذكية في الشكاوى المسجلة على أن إرتفاع الحرارة يترتب عليه ظهور نقاط باللون الأصفر في الشاشة بعد بضعة أيام من شراء الساعة الذكية.

كما أشار بعض مستخدمي ساعة Apple Watch SE الذكية أن مشكلة إرتفاع الحرارة تظهر عند بدء شحن الساعة الذكية أيضاً في بعض الأحيان، بينما واجه بعض المستخدمين إرتفاع حرارة الساعة الذكية أثناء إرتدائها مما أدى إلى إحراق المعصم.

Advertisements

ولقد قامت شركة ابل بإسترداد عدد 3 من وحدات الساعة الذكية التي واجه مستخدميها مشكلة إرتفاع الحرارة بالفعل، إلا أن التقارير لا توضح حتى الآن حجم الخسائر والمشكلة التي قد تواجه مستخدمي الساعة الذكية خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر أشار تقرير من Phonearena إلى أن ساعة ابل الذكية Apple Watch SE لم تحقق الإنتشار في سوق كوريا الجنوبية، كما أكد التقرير على أن المشكلة تظهر في النموذج المميز بحجم 40مم بشكل خاص النموذج الذي يتضمن GPS و LTE.

يذكر أن شركة ابل قدمت ساعة Apple Watch SE الذكية بتكلفة منخفضة وآداء أسرع مرتين أكثر من ساعة ابل الذكية Series 3، كما تتضمن مميزات مثل إدراك السقوط، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، ومقياس إرتفاع وأيضاً بوصلة إلى جانب غيرها من المميزات، كما تقدم ابل هذا الإصدار بسعر 279 دولار.

المصدر

اعلان





