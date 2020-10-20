تكنولوجيا: إنتل تعلن عن بيع قطاع شرائح NAND لشركة SK Hynix في صفقة بقيمة 9 مليار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت إنتل رسمياً اليوم عن بيع قطاع شرائح ذاكرة NAND لشركة SK Hynix الكورية في صفقة بقيمة 9 مليار، على أن يتم إنهاء الصفقة بشكل كامل خلال 12 شهر.

عقدت كلٍ من إنتل و SK Hynix صفقة مؤخراً لشراء قطاع الذاكرة الفلاشية NAND الخاصة بشركة إنتل بقيمة 9 مليار، على أن تستحوذ SK Hynix بموجب هذه الصفقة على جميع التراخيص الخاصة بشرائح NAND SSD، والمنشأة الصناعية الخاصة بها أيضاً في مقاطعة داليان في الصين.

وتترقب كلاً من شركتي إنتل وSK Hynix الحصول على التصديق والموافقة من الجهات الحكومية المختصة في نهاية 2021، كما يتم الإغلاق النهائي في مارس 2025.

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أيضاً من المقرر وفقاً للإتفاقية التي عقدت بين إنتل وSK Hynix أن تقدم SK Hynix قيمة 7 مليار دولار نقدي للحصول على حقوق الملكية الفكرية لذاكرة NAND SSD، كما تحصل خلال عامين على كل ما يتعلق بشرائح ذاكرة NAND SSD من فريق العمل والتراخيص، والتصميم إلى جانب البحث والتطوير.

يذكر أن إنتل تستمر في إستخدام المنشأة الصناعية الخاصة بتصنيع شرائح NAND SSD لمدة عام من الآن حتى إنتهاء الصفقة.

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