شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Music تطلق قناة لمقاطع الفيديو الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge "، فإن Apple Music TV ينافس YouTube على مساحة الفيديو الموسيقي، وستستضيف القناة الجديدة عروض فيديو أولية ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كل يوم جمعة، وستكون موطنًا للمحتوى الأصلي الآخر الذي أنشأته Apple Music على مر السنين، مثل تسجيلات الحفل والمقابلات.

كما ستستضيف القناة فى يوم 22 المقبل بروس سبرينغستين قبل ألبومه القادم Letter to You مع مقاطع فيديو موسيقية مخصصة، وبث مباشر، ومقابلة حصرية مع Zane Lowe.

وتعمل الخدمة من خلال العد التنازلي لأفضل 100 أغنية يتم بثها على Apple Music كحدث انطلاق.

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وكانت كشفت شركة أبل خلال الفترة الماضية أنها تستعد لإتاحة خدمة الموسيقى التابعة لها Apple Music لأجهزة المكبرات الصوتية الخاصة بشركة أمازون Echo بحلول 17 ديسمبر الموافق وهو المعاد الرسمى لذلك، إلا أن الشركة قد بدأت بالفعل وقبل الموعد المحدد بتوفير الخدمة للمستخدمين.

وجدير بالذكر أن شركة أبل أطلقت فى سبتمبر 2019 الإصدار التجريبي من Apple Music للمستخدمين على الويب للسماح لمشتركيها بالاستمتاع بموسيقاهم في أي مكان، وبعد عدة أشهر من الاختبار، أزالت أبل تسمية الإصدار التجريبي، ليصبح Apple Music متاحا على الويب الآن بشكل عام لجميع المشتركين.