شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض ضمان السيارة المستعملة من أربع سنوات إلى عام والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يتم تقديم ضمان السيارة المستعملة إلى جانب ضمان السيارة الجديدة، والذي يفيد أي شخص يشتري سيارة مستعملة أكثر حداثة من تسلا، ولكن بالنسبة لأي شخص يتطلع إلى الحصول على سيارة تسلا مستعملة تم تصنيعها في عام 2016 أو ما بعده، فسيجد أن حماية الضمان الخاصة به انخفضت بشدة.
لم تكشف Electrek عن سبب تغيير تسلا لسياسة ضمان السيارات المستعملة، لكنها تشير إلى أنه من المحتمل أن يقلل ذلك من ثقة العملاء في شراء سيارة مستعملة من صانع السيارات.
وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إلغاء تسلا لسياستها الجريئة للإرجاع، والتي يمكن بموجبها للمشترين الجدد لسياراتها الكهربائية إعادتها واسترداد ثمنها بالكامل في غضون سبعة أيام.
كما أنه من المتوقع أن تعلن تسلا عن وضعها المالي للربع الثالث هذا الأسبوع، كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة أنها سلمت 139300 سيارة خلال الربع الثالث، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق للتسليم، البالغ 112 ألف سيارة.
كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من أرقام التسليم الأفضل من المتوقع من تسلا، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت Electrek أن شركة Tesla قد حلت قسم العلاقات العامة، مما جعل الاستفسارات أكثر صعوبة حيث لم يعد هناك شخص مخصص يتابعها.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسلا تخفض ضمان السيارة المستعملة من أربع سنوات إلى عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.