شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض ضمان السيارة المستعملة من أربع سنوات إلى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت تسلا ضمان السيارة المستعملة، فوفقًا لـ Electrek، عرضت شركة صناعة السيارات تسلا الكهربائية سابقًا ضمانًا من سنتين إلى أربع سنوات على سيارات طراز S و X المستعملة، لكنها تقدم الآن فقط ضمانًا لمدة عام واحد أو 10000 ميل على السياسة الأصلية.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يتم تقديم ضمان السيارة المستعملة إلى جانب ضمان السيارة الجديدة، والذي يفيد أي شخص يشتري سيارة مستعملة أكثر حداثة من تسلا، ولكن بالنسبة لأي شخص يتطلع إلى الحصول على سيارة تسلا مستعملة تم تصنيعها في عام 2016 أو ما بعده، فسيجد أن حماية الضمان الخاصة به انخفضت بشدة.

لم تكشف Electrek عن سبب تغيير تسلا لسياسة ضمان السيارات المستعملة، لكنها تشير إلى أنه من المحتمل أن يقلل ذلك من ثقة العملاء في شراء سيارة مستعملة من صانع السيارات.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إلغاء تسلا لسياستها الجريئة للإرجاع، والتي يمكن بموجبها للمشترين الجدد لسياراتها الكهربائية إعادتها واسترداد ثمنها بالكامل في غضون سبعة أيام.

Advertisements

كما أنه من المتوقع أن تعلن تسلا عن وضعها المالي للربع الثالث هذا الأسبوع، كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة أنها سلمت 139300 سيارة خلال الربع الثالث، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق للتسليم، البالغ 112 ألف سيارة.

كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من أرقام التسليم الأفضل من المتوقع من تسلا، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت Electrek أن شركة Tesla قد حلت قسم العلاقات العامة، مما جعل الاستفسارات أكثر صعوبة حيث لم يعد هناك شخص مخصص يتابعها.