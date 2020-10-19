شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه "سيراميك شيلد" الجديدة الموجودة على شاشات أيفون 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة أبل مع إطلاق هواتف أيفون 12 الجديدة ميزة جديدة وهي خاصية Ceramic Shield، والتى تجعل شاشة هواتف آيفون 12 تتمتع بصلابة وقوة أكبر من أى هاتف آيفون قد تم إصداره من قبل، وبحسب موقع ZDNet فإن خاصية Ceramic Shield تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة، حيث كان أصحاب هواتف آيفون يعانون من مشكلة تحطم شاشات هواتفهم بسهولة الأمر الذى كان يكلفهم الكثير.

ميزة Ceramic Shield

بحسب شركة أبل تجعل هذه الميزة شاشات هواتف آيفون 12 أقوى من أي شاشة هاتف ذكي آخر، حيث أن أداء Ceramic Shield فى الهواتف أفضل أربع مرات، حيث تجعله مختلفا عن الزجاج العادي، حيث تمر Ceramic Shield بعدة عمليات منها عملية تبلور الزجاج فى درجة حرارة عالية تسمح بتكوين بلورات نانو سيراميك في الزجاج، مما يعزز متانة وصلابة الشاشة فى هواتف آيفون 12.

وأشارت أبل إلى أن Ceramic Shield هى أكبر قفزة فى استخدام الزجاج بهذا الشكل فى أى هاتف من هواتف آيفون، حيث أصبحت هواتف آيفون 12 لديها فرصة أربعة أضعاف للبقاء والصمود دون كسر، كما يتمتع ظهر هواتف أيفون 12 باحتوائه على طبقة زجاجية ثانية، حيث تمكن المستخدمين من وضع أى شواحن لاسلكية على ظهر الهاتف من خلال خاصية MagSafe.