شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لاستخدام روبوتات البريد ومركبات آلية لنقل الركاب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى روسيا إلى إدخال المركبات غير المأهولة والناقلات الآلية "طائرات بدون طيار" في البلاد بشكل تدريجي، وفقا لما صرح به أركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأكد دفوركوفيتش أن الروسيين بدأوا يعتادون تدريجيا على إدخال الناقلات والروبوتات، قائلا: "أعتقد أن هذه العملية (الانتقال إلى استخدام التقنيات المبتكرة) ستتم بشكل تدريجي، ولا ينبغي توقع انتقال سريع، نظرا لوجود فوارق دقيقة في كل من التنظيم وفيما يتعلق بذلك، بالطبع سوف تتطور التقنيات، وسيتم اختبارها بشكل يسمح بتسريع العملية وإنشاء اللوائح الصحيحة والعمل على جميع الإجراءات"، جاء ذلك في تصريحات له بمنتدى موسكو الدولي "الابتكارات المفتوحة".

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وتابع :"فى الوقت الحالى يتم اختبار مركبات Yandex دون طيار في مركز سكولكوفو، لتقوم بنقل الركاب، بينما يقودها سائق، ومنذ أبريل 2020، ظهر روبوت البريد السريع Yandex.Rover في المصنع، وهو يساعد في تسليم المستندات والطرود على أراضي مركز الابتكار".

وأضاف: "إذا كانت التقنيات الجديدة مناسبة، فسنقدمها، ونحن نختبر روبوت Yandex courier ، لكنه يتحرك ببطء حتى الآن، وإذا كانت سرعة وجودة التسليم مماثلة للاختراعات التقليدية، كالدراجة أو سكوتر أو سيارة، سيحدث التنفيذ بسرعة كبيرة".