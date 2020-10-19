Vivo ستُعلن عن الهاتف Vivo iQOO U1X مع المعالج SD662 يوم 21 أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم جديد يعني ظهور هاتف جديد من شركة Vivo. هذه المرة سيحمل إسم Vivo iQOO U1X وقد تم بالفعل إدراجه في المتجر الصيني JD.com قبل يومين من الإعلان الرسمي عنه علمًا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الهاتف في اليوم 21 من شهر أكتوبر الجاري. وتكشف البيانات التي بحوزتنا حتى الآن أن هذا الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 662، وبطارية بسعة 5000mAh، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB. وبغض النظر عن متجر JD.com، فهذا الهاتف مُدرج أيضًا في متجر TMall حيث تم تسعيره بما يُعادل 135 دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Vivo iQOO U1X كان قد ظهر في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA في شهر سبتمبر الماضي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.52 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

Advertisements





الهاتف Vivo iQOO U1X سيُعرض للبيع أول مرة في الصين باللونين الأسود والأبيض، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Vivo ستقوم بإطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي أم لا، على الرغم من أننا نرجح الإحتمال الأول.