يُمكن لفيروس كورونا أن يظل حيًا على شاشة هاتفك لمدة تصل إلى 28 يومًا

فاطمة أيت طالب - دبي - شاشات هواتفنا قذرة وقد وجدت بعض الدراسات أنها قد تكون في الواقع أكثر قذارة مقارنة بمقعد المرحاض. في حال لم يكن هذا كافيًا لمنحك وقفة ومسح شاشة هاتفك الذكي في كل فرصة تحصل عليها، فقد ترغب في معرفة أنه وفقًا لبحث أجرته وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، يمكن لفيروس كورونا أن يعيش فعليًا على شاشة هاتفك لفترة طويلة تصل إلى 28 يومًا.

ومع ذلك، قبل أن تبدأ في القلق والذعر، تجدر الإشارة إلى أن هذا الإختبار تم في بيئة مُظلمة. هذا لأنه ثبت في الماضي أنه يمكن قتل فيروس كورونا بإستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية، مما يعني أنه في العالم الواقعي، قد تكون المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس على شاشة هاتفك أقصر من ذلك.

ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدراسة وجدت نتائج مماثلة على أنواع أخرى من الأسطح بما في ذلك الزجاج والبلاستيك والصلب والورق مثل الأوراق النقدية الخاصة بك. نفترض أنه قد لا يكون من الممكن بالضرورة تعقيم أوراقك المصرفية ( إلا إذا كنت تمتلك جهازًا للأشعة فوق البنفسجية )، الأمر الذي يُبصم فقط على أهمية الحفاظ على النظافة الجيدة عن طريق غسل يديك جيدًا بالماء والصابون.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس حياً على الأسطح. بالعودة إلى شهر مارس الماضي، وجد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الفيروس ظل على سطح عدة مواقع داخل سفينة Diamond Princess السياحية لمدة تصل إلى 17 يومًا، على الرغم من أن هذه الدراسة الجديدة تشير إلى أنه يمكن أن يعيش لفترة أطول من ذلك بكثير.