غوغل تتخلى عن أحد تطبيقاتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أكتوبر 2020 03:17 مساءً - منذ 53 دقيقة

ذكر موقع The Verge التقني، ان شركة غوغل أنها ستوقف تطبيق مشاركة الموقع في حالات الطوارئ الذي يسمى Trusted Contacts (أي جهات الاتصال الموثوقة) في كانون الاول المقبل، وقد أزالته من متجرها Play Store.

وبدأت الشركة بتحويل المستخدمين الحاليين إلى تجربة خصائص مماثلة له في خرائط غوغل، لكنها أقل فائدة.

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وبينما يمكن لتطبيق Trusted Contacts أن يتيح لك إيجاد أحد أفراد العائلة حتى وإن لم يرد عليك (إذا كان فاقداً الوعي مثلاً أو معرضاً للخطر)، تتطلب خرائط غوغل منه أن يبث موقعه إليك بشكل استباقي.

وتستطيع خرائط غوغل منذ عام 2017 أن تقدم مشاركة موقع حية، لكن يتوجب عليك أن تختار التعقب المستمر ومشاركة موقعك مع الآخرين طوال الوقت بدلاً من الاكتفاء ببثه فقط إلى أحبائك إن لم ترد عليهم.

ويتيح لك Trusted Contacts أن تضيف أشخاصاً إلى قائمة جهات الاتصال الذي تود مشاركة موقعك معهم على الفور في حالات الطوارئ. وإذا حاول أحد هؤلاء الأشخاص التواصل معك ولم تستجب، يقوم التطبيق تلقائياً بمشاركة آخر موقع حدد تواجدك فيه بحيث يتمكن ذلك الشخص من إرسال المساعدة إليك.