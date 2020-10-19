تكنولوجيا: DJI تستعد لإطلاق عصا التحكم Osmo Pocket 2 بشكل رسمي غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة DJI لإطلاق إصدارها الجديد من عصا التحكم Osmo Pocket 2 بشكل رسمي غداً، حيث تقدم هذا الإصدار بترقية في بعض المميزات.

كانت شركة DJI قد أعلنت مؤخراً عن إعادة تصميم عصا التحكم Ronin لدعم المحترفين وصانعي الأفلام بكفاءة أفضل، واليوم تستعد الشركة لإطلاق Osmo Pocket 2 التي تأتي بنفس تصميم الإصدار السابق مع بعض المميزات الهامة التي تدعم المستخدم في التصوير بإحترافية أكبر.

قدمت DJI الإصدار الأول من عصا التحكم Osmo Pocket بتصميم يدعم المستخدم بميزة التنقل بسلاسة والتصوير بكفاءة أعلى، حيث جمعت الشركة بين الكاميرة وعصا التحكم في جهاز واحد بحجم مصغر يدعم التنقل السريع، وتسجيل محتوى الفيديو بآداء سريع ثابت وكفاءة أعلى.

ولقد شغل الإصدار الجديد Osmo Pocket 2 بعض التسريبات المصورة خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضحت التسريبات أن الإصدار الجديد يأتي بنفس الحجم تقريباً وبنفس التصميم.

Advertisements

وتقدم DJI جهاز Osmo Pocket 2 ببعض المميزات الهامة للمستخدمين عن الإصدار السابق، حيث يدعم الإصدار الجديد التحكم بكفاءة أعلى في ضبط المحور الميكانيكي لعصا التحكم لدعم المستخدم بتجربة إحترافية في التصوير.

كما تدعم DJI الحزمة الخاصة بجهاز Osmo Pocket 2 بحزام مخصص، ويأتي الحبل القصير الآن بفتحة لتجربة أفضل لتعليق عصا التحكم، أو إمساكه بإحكام أكثر عند التصوير، كما يدعم المستخدم بتجربة أفضل في إستخدام كاميرة عصا التحكم أثناء الحركة السريعة .

يذكر أن جهاز Osmo Pocket 2 يكشف عنه بشكل رسمي غداً، مع توقعات أن يتضمن مستشعر بحجم أكبر 1/2 إنش لتحسين جودة التصوير.

المصدر

اعلان





