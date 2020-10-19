تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تستعرض تصميم هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأضواء الآن للعملاق الصيني هواوي في ترقب لإنطلاق سلسلة Mate 40 في 22 من أكتوبر، واليوم تأتي أحدث التسريبات المصورة لتقدم نظرة واضحة على التصميم المميز لهاتفي Mate 40 وMate 40 Pro.

تواجه شركة هواوي هذا العام تحديات كبيرة للبقاء كأقوى الشركات المنافسة في سوق الهاتف، بشكل خاص مع إرتفاع حدة القيود الأمريكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هواوي لديها فرصة خلال أيام لإثبات كفاءتها في تطوير الهواتف الذكية المميزة في التصميم والآداء مع إنطلاق حدث Mate 40.

أكدت التسريبات المصورة الأخيرة على أن سلسلة هواتف Mate 40 ستكون من أفضل إصدارات هذا العام من هواتف الأندوريد، ورغم إستمرار هواوي في التنافس في سوق الهواتف الذكية حتى الآن، إلا أن الإصدارات القادمة ستواجه تحدي للبقاء على نفس مستوى الإصدارات التي قدمت حتى الآن من هواوي في الآداء بشكل خاص مع غياب معالجات Kirin.

ولقد أوضح تقرير سابق من WinFuture أن هاتف Mate 40 Pro سيأتي بمعالج Kirin 9000 مع تقنية 5G مدمجة في الرقاقة التي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، حيث كشفت إختبارات الرقاقة عن آداء أعلى من رقاقة كوالكوم Snapdragon 865، إلا أن هواوي ستتوقف عن تصنيع Kirin 9000 ما إن ينتهي مخزون الشركة الحالي نتيجة لنقص الإمدادات الخاصة بتكوينات الرقاقة.

وتؤكد الصور المسربة على تميز تصميم هواتف Mate 40 وMate 40 Pro بالشاشة المنحنية بدون حواف تقريباً، بينما تكشف التسريبات المصورة أيضاً عن تصميم الحلقة الدائرية كبيرة الحجم للكاميرة الخلفية.

وتضم إعدادات الكاميرة في هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro ثلاثة من الكاميرات، كما تشمل الإعدادات نظام تركيز تلقائي، وايضاً دعم أخر للتركيز التلقائي.

من جانب أخر كشف الإعلان التشويقي الذي نشر من هواوي عن تغيير التصميم الدائري للكاميرة الخلفية إلى تصميم ثماني الأضلاع، كما تشير بعض التوقعات إلى أن النموذج الرئيسي من هواتف Mate 40 سيأتي بعدد 6 من المستشعرات في الكاميرة الخلفية، إلا أنها تفاصيل غير مؤكدة حتى الآن.

ومن المقرر أن تقدم هواوي هواتف Mate 40 بنظام تشغيل Android 10 كبديل للإصدار الأخير Android 11، أيضاً لن تضم هذه الإصدارات بالتأكيد خدمات ومتجر جوجل بلاي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سلسلة Mate 40 ستأتي بواحدة من أفضل الإعدادات المقدمة في كاميرة الهواتف الذكية هذا العام.

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