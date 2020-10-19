سامسونج تقود مبيعات الهواتف الذكية في شهر أغسطس، وتُوسع الفجوة مع Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق أنه في شهر أغسطس الماضي، وسعت سامسونج الفجوة بينها وبين Huawei في سوق الهواتف الذكية بعدما كانت مسؤولة عن 22 في المئة من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي في هذا الشهر.

مقارنة بشهر أبريل من هذا العام، إكتسبت سامسونج حصة سوقية إضافية قدرها 2 في المئة، في حين تبلغ الحصة السوقية لشركة Huawei الآن 16 في المئة بعدما حققت رقمًا قياسيًا يتمثل في بلوغ حصتها السوقية لـ 21 في المئة في شهر أبريل الماضي.

على الرغم من أن أشهر الصيف الأولى كانت أكثر صعوبة بالنسبة للشركات المصنعة للهواتف الذكية، لا سيما مع دخول الهند في حالة إغلاق تام، إنتعشت سامسونج عندما أعيد فتح السوق في شهري يوليو وأغسطس. عملت التوترات المتزايدة بين المستهلكين الهنود والمنتجات الصينية لصالح سامسونج، مما ساعدها على تحقيق أفضل شهر من حيث الأداء في الهند منذ العام 2018 بفضل التسويق القوي عبر الإنترنت.

تمكنت شركة آبل من الحفاظ على حصتها البالغة 12 في المئة مقارنة بشهر أبريل، ومع إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series الجديدة، نتوقع أن تشهد حصتها السوقية زيادة في الربع الأخير من هذا العام. على الرغم من أن هواتف iPhone الجديدة وصلت في وقت متأخر قليلاً هذا العام، إلا أن هواتف الأيفون الأكثر مبيعًا هذا العام مثل iPhone SE 2020 و iPhone 11 قادرة على الحفاظ على إستقرار المبيعات حتى ذلك الحين.

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وبخصوص هذا الموضوع، صرح المحلل Minsoo Kang من مؤسسة Counterpoint Research بالقول : ” تؤثر السياسات الجيوسياسية والشؤون السياسية بين الدول على سوق الهواتف الذكية بعدة طرق. سيكون هناك نشاط تسويقي مكثف لإغتنام الفرصة والمشاعر في هذه المناطق. نتيجة لذلك، سيكون تركيز كبار اللاعبين في سوق الهواتف الذكية أقوى بكثير. نرى أن اللاعبين مثل Samsung و Apple و Xiaomi و OPPO يستفيدون أكثر من غيرهم “.

شهدت شركة Xiaomi زيادة في حصتها السوقية ومن المتوقع أن تستمر في إكتساب النقاط حيث أصبحت هي و Oppo من الشركات الصينية البديلة التي تملأ الفراغ الذي خلفه تقلص الحصة السوقية لشركة Huawei في أوروبا والعديد من المناطق الأخرى حول العالم.