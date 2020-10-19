الجيل المقبل من iPhone SE قد لا يصل حتى العام 2022، وفقًا لإشاعة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه على عكس طرازات iPhone الرائدة من آبل، ليس لدى الشركة خطط لتحديث تشكيلة iPhone SE Series الخاصة بها خلال كل عام. في تغريدة نشرها

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

من شركة DisplaySearch، فهو يقول أنه لن يكون بوسعنا رؤية خليفة iPhone SE 2020 حتى العام 2022.

لكي نكون منصفين، يبدو أن هذا يتماشى تقريبًا مع كيفية تعامل آبل مع iPhone SE في الماضي. ظهر الجيل الأول من iPhone SE في العام 2016 وإستغرق الأمر أربع سنوات قبل أن تقوم شركة آبل بإطلاق الجيل الثاني الذي نُطلق عليه ببساطة إسم iPhone SE 2020. يشير هذا إلى أن شركة آبل لا تتطلع بالضرورة إلى جعل iPhone SE شيئًا سنويًا.

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لسنا متأكدين من سبب عدم حرص آبل على تحديث تشكيلة iPhone SE سنويًا، ولكن ربما يكون ذلك بسبب التكاليف أو ربما حتى توفر المكونات. يستخدم iPhone SE 2020 المعالج Apple A13 Bionic الذي ظهر لأول مرة في العام 2019. من الآمن أن نفترض بأن الجيل المقبل من iPhone SE سيستخدم أيضًا على الأرجح المعالج Apple A14 Bionic الذي وصل في الأسبوع الماضي مع تشكيلة iPhone 12 Series.

ومع ذلك، فإن المعالج Apple A14 Bionic لا يقوم بتشغيل هواتف iPhone 12 Series فقط، بل تم إستخدامه أيضًا في iPad Air 2020، ومن المتوقع أيضًا أن يتم إستخدامه كذلك في بعض حواسيب Mac القادمة من آبل، لذلك ربما لا توجد مكونات كافية لإطلاق خليفة iPhone SE 2020 في المستقبل القريب. من المحتمل أن ننتظر آبل حتى تقوم بإطلاق Apple A15 Bionic قبل أن تُعيد إستخدام Apple A14 Bionic في خلفية iPhone SE 2020.

هذه مجرد تكهنات من جانبنا، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على iPhone بسعر إقتصادي إلى حد ما، فإن iPhone SE 2020 الحالي هو إلى حد كبير خيارك الوحيد، إلا إذا كنت لا تمانع الإنتظار حتى العام 2022.