إختبارات الأداء تقترح قدوم هواتف iPhone 12 بتردد أقل على مستوى المعالج

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، رأينا أولى نتائج إختبارات الأداء الخاصة بالمعالج Apple A14 Bionic داخل الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Pro على منصة إختبارات الأداء AnTuTu. ظهرت الآن نتائج إختبارات الأداء لنفس المعالج، بإستثناء أن هذه المرة تخص المعالج Apple A14 Bionic في الجهاز اللوحي iPad Air 2020، وعلى عكس التوقعات، فقد كانت النتائج أعلى من iPhone 12 و iPhone 12 Pro بكثير.

في الماضي، رأينا شركة آبل تستخدم إصدارات X من المعالجات الخاصة بها في لوحيات iPad Pro، على سبيل المثال يحتوي المعالج Apple A12X على نواتين كبيرتين للغاية ومعالج رسوميات أفضل. ولكن هذا ليس هو الحال مع تشكيلة iPad Air 2020 وتشكيلة iPhone 12 Series الجديدة، فكلاهما يستخدمان المعالج Apple A14 Bionic العادي، ولكن لا يزال المعالج Apple A14X Bionic قادمًا في الطريق، ولكن يُقال أن هذا المعالج سيكون مخصصًا لحواسيب MacBook الجديدة.





منصة إختبارات الأداء AnTuTu لم تكشف لنا عن تردد المعالج المركزي وتردد معالج الرسوميات، ولكن بناءً على هذه النتائج، فإن المعالج Apple A14 Bionic يعمل في الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Bionic بتردد أقل من ذلك الموجود في iPad Air 2020. هو ليس فرقًا كبيرًا، ولكنه موجود.

لاحظ أن iPhone 12 سجل في الواقع نتيجة أقل قليلاً من iPhone 11 Pro في إختبار معالج الرسوميات، على الرغم من أن أرقام آبل الرسمية تقول أن معالج الرسوميات في Apple A14 Bionic يجب أن يكون أسرع بنسبة 8 في المئة من ذلك الموجود في Apple A13 Bionic. قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة لجهاز iPad Air 2020، في الواقع، النتائج أعلى بنسبة 20 في المئة من iPhone 11 Pro، ولكن التردد المُنخفض وضع تشكيلة iPhone 12 Series في موقف صعب.

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لاحظ أن كل من iPhone 12 و iPad Air 2020 اللذين تم إختبارهما يضمان 4GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، لذلك لا ينبغي أن تؤثر الذاكرة على النتائج. تعمل كلتا الشاشتين بمعدل 60Hz أيضًا، نفس الشيء بالنسبة لـ iPhone 11 Pro.

نمت معالجات آبل بشكل كبير، فالمعالج Apple A14 Bionic الجديد يضم 11.8 مليار ترانزستور. على الرغم من أنه مصنوع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، إلا أنه وحش متعطش للطاقة ولذلك ربما إضطرت شركة آبل إلى تقليص التردد في هذا المعالج بسبب إعتبارات مُختلفة تشمل الحرارة وعمر البطارية. يحتوي iPad Air 2020 على بطارية أكبر ومعدن أكثر لتبديد الحرارة.