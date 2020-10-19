برامج مجانية لرفع صوت الكمبيوتر… تعرف اليها!

هناك العديد من برامج رفع صوت الكمبيوتر الجيدة والمجانية، وتضم أيضاً العديد من المميزات المتقدمة، وهذه أبرزها:

Digital Power Station



عبارة عن أداة مجانية لتحسين الصوت لأجهزة الكمبيوتر، حيث تعمل على تصحيح وتحسين جودة إخراج الصوت بنقرة واحدة، وتمنح صوتاً بدون تشويش أو مشاكل. وأيضاً، سيتم ضبط البرنامج وفقاً لمصدر الصوت الرئيسي سواء كان موسيقى أو أفلاماً ومسلسلات، ويمكنك تعديل هذه الإعدادات في أي وقت. ومن أهم المميزات التي جعلت هذا البرنامج من أفضل برامج رفع صوت الكمبيوتر ميزة زيادة الصوت حتى 75% عن الصوت الأصلي.



DFX Audio Enhancer



هو برنامج مسؤول عن تحسين الصوت، ليس فقط للموسيقى ولكن أيضاً عند تشغيل الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو الأخرى، حيث يعمل هذا البرنامج على تحسين جودة الصوت في مشغلات الوسائط الشهيرة المثبتة على الكمبيوتر. علاوة على ذلك، إنّ هذا البرنامج بسيط للغاية ويمكن لأي شخص استخدامه حتى وإن كان عديم الخبرة، حيث يمكن تنشيط البرنامج أو إلغاء تنشيطه في أي وقت بالضغط على زر الطاقة. وبعد الضغط على الزر يتم تنشيط تنشيط تحسين نظام الصوت أو إلغاؤه.



SRS Audio Sandbox



هو برنامج مجاني يعمل على تضخيم حجم الصوت في الكمبيوتر ما سيسمح بزيادته عند تشغيل جميع أنواع ملفات الوسائط المتعددة، مثل الموسيقى والفيديوهات والأفلام والمسلسلات. ويعتبر من أفضل برامج رفع صوت، حيث يأتي بتصميم مميز وسهل الاستخدام. فكل ما يجب فعله يتلخّص في تحريك رمز السماعة لزيادة صوت الحاسوب.



Breakaway Audio Enhancer



هو واحد من أقدم برامج رفع صوت الكمبيوتر وأفضلها، وذلك لأنه يقدم نظام جودة بَث جديد يعالج جميع الموسيقى والأفلام والصوت بأعلى مستوى من الجودة. ويتضمن البرنامج ميزات أخرى، وواجهة كبيرة الحجم وسهلة الإستخدام.

Volume Master