شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة الواقع الافتراضى Oculus Quest 2 لا تدعم ألعاب وتطبيقات Go والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميزنظارة الواقع الافتراضى من فيس بوك بسعر 229 دولارا، فضلا عن مواصفاتها القوية وتجربة الواقع الافتراضى الأفضل مقارنة بالإصدار السابق، إلا أن الشيء الوحيد الذى لا يستطيع جهاز الواقع الافتراضي الجديد فعله والذي يمكن أن يفعله الإصدار الأول من Quest هو الوصول إلى مكتبة تطبيقات وألعاب Oculus Go.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعندما سأل شخص ما مدير العمليات بأوكولوسJohn Carmack على تويتر عن سبب عدم تمكنهم من العثور على القائمة المنسدلة التي تتيح لك الوصول إلى مكتبة Go، أجاب المدير التنفيذي أن الشركة أزالت الدعم لمكتبة Go في Quest 2.

وقد جلب فيس بوك تطبيقات Go إلى Quest في أواخر عام 2019، لمنح المستخجمين طريقة للعب والاستمتاع بها حتى إذا لم يكن لديك جهاز VR المستقل الخاص بالشركة، وفي شهر يونيومن هذا العام، توقف فيس بوك عن Go تمامًا، نظرًا لأن المستخدمين يفضلون "درجات الحرية الست" لـ Quest على درجات Go الثلاث.

وقد اختارت التركيز على Quest وRift الأكثر تكلفة للمضي قدمًا، على الرغم من وجود مجموعة من الألعاب التي يمكنك الاستمتاع بها على Quest 2، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الآن الوصول إلى أي تطبيق Go أو لعبة تمتلكها هي من خلال الأجهزة القديمة.