تكنولوجيا: أول الصور التي توضح التصميم المتوقع لسلسلة هواتف GALAXY S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح التصميم المتوقع لهواتف سامسونج المرتقبة GALAXY S21، وGalaxy S21 Ultra.

إتجهت التقارير والتسريبات خلال الفترة الماضية إلى التركيز على سلسلة GALAXY S21 القادمة من العملاق الكوري، حيث أكدت بعض التسريبات على أن سامسونج قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم لهذه السلسلة، واليوم تقدم الصور ثلاثية الأبعاد نظرة عن التصميم المتوقع لهواتف GALAXY S21.

تستعد شركة سامسونج لجلب بعض التغييرات الرئيسية في تصميم سلسلة Galaxy S21 القادمة، وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفيه لهاتف Galaxy S21، والتي تتميز بتصميم مستطيل، كما تظهر وحدة الكاميرة بغلاف معدني يمتد في الجهة الخلفية.

أيضاً تكشف الصور عن أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy S21 بتصميم مسطح للشاشة، كما يتوسط الشاشة في الجزء العلوي ثقب صغير الحجم للكاميرة الأمامية، أيضاً يتميز الهاتف بحواف صغيرة جداً في محيط الشاشة.

ولقد أكدت التسريبات والتقارير السابقة على أن سامسونج لن تقدم تصميم الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة في سلسلة Galaxy S21، لذا كما هو متوقع تأتي هذه الإصدارات بتصميم ثقب الشاشة كما في سلسلة هواتف Galaxy S20.

Advertisements

كما أشارت بعض التقارير إلى أن هاتف Galaxy S21 يأتي بشاشة بحجم 6.2 إنش، وسماكة 9مم مع الجزء البارز الخاص بالكاميرة، أيضاً يأتي الهاتف بالأبعاد ذاتها المميزة لإصدارات العام الماضي تقريباً، حيث يتميز بقياسات 151.7 في 71.2 في 7.9مم.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بنفس لغة التصميم المميزة لهاتف Galaxy S21، إلا أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة وفقاً للتقارير السابقة اثنان من كاميرات telephoto لدعم الهاتف بمستويات مختلفة في التكبير.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Galaxy S21 Ultra عن تصميم بارز وكبير الحجم لوحدة الكاميرة الخلفية، حيث من المتوقع أن يتميز الهاتف بسماكة 10.8مم عند الجزء البارز للكاميرة، أو 8.9مم في سماكة إطار الهاتف بعيداً عن وحدة الكاميرة.

كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن هاتف Galaxy S21 Ultra يأتي بتصميم منحني في الشاشة، إلا أنها مازالت التوقعات الأولى لتصميم سلسلة Galaxy S21 لذا نترقب تفاصيل أكثر في تسريبات جديدة حول إصدارات سامسونج القادمة.

المصدر

اعلان





