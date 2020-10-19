شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تغلق ثغرة تسمح لسائقى السيارات باستخدام الهاتف أثناء القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المملكة المتحدة لمنع سائقى السيارات من الإمساك بهواتفهم خلال القيادة نهائيا، بغض النظر عما يخططون لفعله، حيث أقرت الحكومة في بريطانيا غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (258.30 دولارًا أمريكيًا) على السائقين الذي يستخدمون الهواتف المحمولة بأي شكل من الأشكال خلف عجلة القيادة، بالإضافة إلى سحب محتمل لرخصة القيادة إن كثرت المخالفات.

ويأتى ذلك من خلال محاولة الحكومة لإغلاق ثغرة قانونية كانت تسمح للأشخاص بحمل هواتفهم أثناء القيادة طالما أنهم لم يتصلوا أو يرسلوا رسائل، وعند نجاحها قى ذلك، سيتعين على السائقون استخدام مزايا بدون استخدام اليدين لكل شيء تقريبًا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الاستثناء الوحيد حاليا هو الدفع بدون تلامس أثناء بقائك ثابتًا، مثل الدفع مقابل وجبة فى السيارة، وكان القانون يحظر فى السابق "الاتصال التفاعلي" فقط، وعلى نحو فعال، يتيح هذا للأشخاص الإفلات من العقاب من خلال الادعاء بأنهم كانوا يتصفحون الويب أو يلتقطون صورة ذاتية أو القيام بأى شيء لا يتضمن الدردشة مع الآخرين.

ومن المتوقع أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ فى أوائل عام 2021، ويؤدى استخدام الهاتف أثناء القيادة فى المملكة المتحدة حاليًا إلى غرامة قدرها 200 جنيه إسترلينى (حوالى 258 دولارًا) وغرامة من ست نقاط، وتأتى القيود الأكثر صرامة جنبًا إلى جنب مع دراسة تظهر أن العديد من السائقين لا يبقون أعينهم على الطريق، ومن بين 662 استخداما للهاتف، كان 38 فقط منها بدون استخدام اليدين تمامًا.

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ولن يؤدى الحظر الشامل للاستخدام العملى بالضرورة إلى جعل المزيد من السائقين يغيرون عاداتهم، ولكنه قد يضمن تطبيقًا متسقًا لم يكن متاحًا من قبل.

وقالت وزيرة الطرق في بريطانيا : "إن طرقنا من ضمن الأكثر الطرق أمانًا في العالم، لكننا نريد أن نتأكد من أنها أكثر أمانًا من خلال إدخال القانون في القرن الحادي والعشرين"، مضيفة : "ولهذا السبب نتطلع إلى تعزيز القانون لجعل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة غير قانوني في مجموعة واسعة من الظروف، إنه مُشتت وخطير، وقد تمكن السائقون المجازفون لفترة طويلة من الإفلات من العقاب، لكن هذا التحديث يعني أن أولئك الذين يفعلون الشيء الخطأ سيواجهون القوة الكاملة للقانون".

وقالت الحكومة: "إن التغيير – المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد استشارة عامة تستمر 12 أسبوعًا – سيسمح لرجال الشرطة باتخاذ إجراءات فورية إذا رأوا سائقًا يمسك هاتفًا ويستخدمه أثناء القيادة، وستترتب على المخالفة غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني وإزالة 6 نقاط من رخصة القيادة، مع الإشارة إلى أن رخصة القيادة تُسحب عادةً بعد إزالة 12 نقطة من خلال المخالفات".