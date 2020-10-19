شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية حماية هاتفك من الهاكرز وسرقة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد أهمية الأمان على الهاتف نظرًا لأن المزيد من معلوماتنا الشخصية أصبحت رقمية ومتصلة بالهاتف المحمول، ولعل الانتباه لسلوكك الرقمي هو أفضل طريقة لحماية نفسك، وهناك العديد من الممارسات المعروفة التي ثبت أنها تقلل من مخاطر القرصنة، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "Kaspersky".

1- لا تقم بتنزيل تطبيقات غير موثوقة، بل عليك نظر إلى المراجعات والبحث قبل التثبيت.

2- احتفظ بهاتفك معك في جميع الأوقات، فإن الوصول المادي هو أسهل طريقة للمتسلل لإفساد هاتفك، فإذا تمكنت من الاحتفاظ بهاتفك معك، فسيتعين على المتسلل بذل جهد أكبر للوصول إليه.

3- استخدم دائمًا قفلًا برمز مرور واستخدم كلمات مرور معقدة، فلا تستخدم أرقام التعريف الشخصية التي يسهل تخمينها ، مثل أعياد الميلاد أو تواريخ التخرج أو الإعدادات الافتراضية الأساسية مثل "0000" أو "1234".

4- لا تقم أبدًا بإعادة استخدام كلمة مرور في أكثر من مكان واحد.

Advertisements

5- لا تخزن كلمات المرور على جهازك أبدا.

6- قم بمسح سجل الإنترنت الخاص بك بشكل متكرر، امسح كل شيء، بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت.

7- حافظ على تحديث جميع التطبيقات، حتى التطبيقات الموثوقة، فيمكن أن تحتوي على أخطاء برمجية يستغلها المتسللون، والأمر نفسه ينطبق على نظام التشغيل الخاص بك ، لذا قم بتحديث هاتفك نفسه عندما تستطيع.

8- قم دائمًا بتمكين المصادقة الثنائية (2FA)، هذه طريقة تحقق ثانية تتبع محاولة استخدام كلمة المرور الخاصة بك، ويستخدم 2FA حسابًا خاصًا آخر أو أي شيء تملكه فعليًا.

9- لا تستخدم شبكة Wi-Fi عامة بدون شبكة افتراضية خاصة (VPN).