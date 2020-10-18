شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون مؤشرات قد تدل على وجود حياة على كوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العلماء العثور على جسيمات صغيرة من "حمض أمينى جلايسين" على كوكب الزهرة، والتى قد تمثل دليلاً على وجود الحياة على هذا الكوكب، وجاء فى مقال نشرته بوابة "arXiv"، أنه تم العثور على هذه الجسيمات الصغيرة بواسطة جهاز التلسكوب الراديوى، وكانت إشارة التقاط هذه الجسيمات أكثر وضوحًا بالقرب من خط الاستواء، فيما لم يتم ملاحظتها بالقرب من القطبين.

ووفقًا للخبراء فإن هذه الجسيمات قد تمثل دليلاً على وجود أشكال حياة فى الماضى فى الغلاف الجوى لكوكب الزهرة.

جدير بالذكر اقترب المسبار الأوروبى اليابانىBepiColombo لأول مرة من كوكب الزهرة إلى مسافة 10700 كيلومتر، وذلك بغية الاستفادة من جاذبية الزهرة لإدخال تعديلات فى مساره وكذلك لدراسة مواصفات الكوكب، حيث جاءت هذه المعلومات من قبل المكتب الصحفى للوكالة الفضائية الأوروبية.

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وقالت الوكالة: "كنا قد أجرينا قياسات فى وقت سابق أثناء اقتراب المسبار من القمر وتلقينا نتائج ممتازة. أما الاقتراب الحالى من الزهرة فتطلب تشغيل 7 أجهزة قياس يحملها المسبار"، وقال رئيس البعثةBepiColombo ، بوهانس بنكهوف، إن 3 أجهزة قياس تمتلكها الوكالة الفضائية اليابانية. وتعود 4 أجهزة أخرى إلى الوكالة الفضائية الأوروبية. والغاية من القياسات هى دراسة مواصفات الغلاف الجوى للزهرة، بما فى ذلك درجة الحرارة للغلاف الجوى على ارتفاعات مختلفة ومكوناته الكيميائية.

وينوى خبراء البعثة تسليم نتائج القياسات للاخصائيين فى دراسة كوكب الزهرة الذين سيقارنون تلك المعلومات بنتائج القياس التى تلقاها فى ديسمبر عام 2015 مسبار "أكاتسوكي" اليابانى فى الغلاف الجوى للزهرة وكذلك المعلومات الواردة من المختبرات الفلكية الأرضية.