4 استخدامات مذهلة لهاتفك القديم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 07:21 مساءً - منذ 24 دقيقة

وضع تقرير لموقع aitnews ،عدة استخدامات مذهلة لاجهزتك القديمة، يمكن من خلالها إعادة توظيفها، حتى لو كان عمرها عدة سنوات.

فعند تجاوز عمر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فائدتها، لا تتخلص منها، فهناك الكثير من تقنيات العمل التي يمكنها أداء الأدوار الأخرى، وأحد هذه الأدوار هو استخدام هذه الهواتف ككاميرا أمنية، حيث توفر موجز فيديو دائم التشغيل يمكنك الاستفادة منه باستخدام هاتف آخر من أي مكان آخر في العالم.

تحكم عن بعد للوسائط

ما يعنيه هذا بالنسبة لهاتفك أو جهازك اللوحي القديم هو أنه يمكنك استخدامه كوحدة تحكم عن بُعد أو محور وسائط مخصص. احتفظ بجهاز iPad قديم بجوار (Apple TV) الخاص بك لبث العروض والأفلام أو احتفظ بجهاز أندرويد لوحي بجوار جهاز (Chromecast dongle) لبث قوائم تشغيل (Spotify) أو يوتيوب إليه.

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مركز وسائط

يمكن إعادة استخدام أجهزة الحاسب المحمولة القديمة كمراكز وسائط وتخزين مقاطع الفيديو والموسيقى، لتكون جاهزة للتدفق في جميع أنحاء منزلك، إنها مهمة خفيفة، لذا فهي تناسب الأجهزة القديمة، وهذا يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بالكثير من مساحة القرص الصلب خالية على الحاسب المحمول الجديد.

أدوات مسح

إذا كان لديك هاتف أو جهاز لوحي قديم، فلن تضطر إلى الخروج وشراء قارئ إلكتروني، يمكنك فقط استخدام جهازك الحالي بدلاً من ذلك. حيث يمكن استخدام تطبيقات Kindle و Kobo لشراء الكتب الإلكترونية وقراءتها.