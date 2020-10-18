تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة NOVA 8 في شهر نوفمبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات جديدة على Weibo اليوم كُشِف من خلالها عن الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف هواوي المتوسطة NOVA 8، حيث أشارت التسريبات إلى أن هواوي تكشف النقاب عن السلسلة في شهر نوفمبر المقبل.

ينطلق حدث هواوي القادم في 22 من أكتوبر للإعلان عن سلسلة هواتف هواوي المميزة Mate 40، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن العملاق الصيني تقدم إصداراتها المتوسطة من هواتف NOVA 8 خلال هذا الحدث.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم كُشِف عن موعد أخر للإعلان الرسمي عن إصدارات الشركة المتوسطة NOVA 8، التي تشمل كلاً من هواتف Nova 8، وNova 8 Pro.

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ولقد رصد إصداري هواوي من هواتف NOVA 8 في التسريبات التي نشرت مؤخراً برمز Jessica لهاتف Nova 8، وJessicaH لهاتف JessicaH.

ومن المتوقع أن تقدم هواوي سلسلة NOVA 8 بمعدل تحديث 120Hz للمرة الأولى في سلسلة NOVA، كما تأتي الكاميرة الأمامية المزدوجة في فتحة في الزاوية اليسرى من الشاشة، أيضاً تضم الإصدارات الجديدة شاشة OLED، كما تشير التوقعات إلى أن هواتف NOVA 8 تأتي برقاقة معالج Kirin 990، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هواتف NOVA 8.

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