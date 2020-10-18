تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن سعر الإصدار الخاص MATE 40 RS PORSCHE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على تويتر عن سعر الإصدار الخاص المرتقب من هواوي MATE 40 RS PORSCHE قبل الإعلان الرسمي في 22 من أكتوبر.

تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف MATE 40 في ترقب لإنطلاق حدث هواوي خلال أيام، واليوم تسلط التسريبات الضوء على الإصدار الخاص من السلسلة MATE 40 RS PORSCHE.

تقدم العملاق الصيني هاتف MATE 40 RS PORSCHE القادم بتصميم من السيراميك، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بألوان الأبيض والأسود، على أن ينطلق هذا الإصدار في السوق الأوروبي بسعر 2000 يورو.

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ويتخطى سعر MATE 40 RS PORSCHE أعلى نموذج من هاتف iPhone 12 Pro Max، ومن المتوقع أن تقدم هواوي الإصدار الخاص MATE 40 RS PORSCHE بأفضل آداء في الهواتف الذكية.

يذكر أن هواوي تطلق سلسلة Mate 40 في حدث يعقد في 22 من أكتوبر، حيث تدعم هواوي إصدارات هذا العام برقاقة معالج Kirin 9000 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تدعم هواوي الإصدارات الجديدة بشاشات OLED، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ومن المتوقع أن تبدأ هواوي حملة Mate 40 الترويجية في 12 من أكتوبر، بينما تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق في السوق الصيني في 22 من أكتوبر، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة في منافذ البيع في الصين في 30 من أكتوبر.

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