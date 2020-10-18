شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة MagSafe وفيم تستخدم بعد الإعلان عنها مع إيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل خلال الأسبوع الماضى عن سلسلة هواتف "iPhone 12" الجديدة، والتى تضم 4 هواتف مختلفة الأحجام، وجميعها مدعوم بشبكات الجيل الخامس، كما أنه ولأول مرة تدعم جميع النسخ ميزة جديدة تسمى "MagSafe"، وفيما يلى نعرض مفهوم هذه الميزة كما يلى:
هي ميزة تستخدم في شحن هواتف "iPhone 12" بشكل لاسلكي، كما يمكن من خلالها لصق حافظات البطاقات ومجموعة متنوعة من الملحقات بشكل مغناطيسي على خلفية الهاتف.
وقد استخدمت شركة أبل هذه الميزة في شحن أجهزة "ماك بوك" قبل أن تعتمد على منفذ "USB-C"، ورغم أنه لم تكن تقنية "MagSafe" في أجهزة ماك بوك لاسلكية، إلا أنها كانت عبارة عن سلسلة من موصلات الطاقة المتصلة مغناطيسيًا، حيث صممتها أبل من أجل تسهيل الشحن وتقليل مشاكله.
تتيح هذه التقنية لمستخدمي أيفون 12 شحن الهاتف لاسلكيًا بقدرة 15 واط، فضلا عن إمكانية لصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيًا على الجزء الخلفي من الهاتف، مثل حافظة البطاقات، وغيرها الكثير، كما أنها تمهد الطريق في المستقبل لآبل لأن تتخلى عن منفذ "Lightning" للشحن – خاصة بعد تخليها من قبل عن منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم بسهولة عند إطلاق سماعتها اللاسلكية Airpods.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة MagSafe وفيم تستخدم بعد الإعلان عنها مع إيفون 12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.