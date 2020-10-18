شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة MagSafe وفيم تستخدم بعد الإعلان عنها مع إيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل خلال الأسبوع الماضى عن سلسلة هواتف "iPhone 12" الجديدة، والتى تضم 4 هواتف مختلفة الأحجام، وجميعها مدعوم بشبكات الجيل الخامس، كما أنه ولأول مرة تدعم جميع النسخ ميزة جديدة تسمى "MagSafe"، وفيما يلى نعرض مفهوم هذه الميزة كما يلى:

ميزة "MagSafe" هي ميزة تستخدم في شحن هواتف "iPhone 12" بشكل لاسلكي، كما يمكن من خلالها لصق حافظات البطاقات ومجموعة متنوعة من الملحقات بشكل مغناطيسي على خلفية الهاتف.

وقد استخدمت شركة أبل هذه الميزة في شحن أجهزة "ماك بوك" قبل أن تعتمد على منفذ "USB-C"، ورغم أنه لم تكن تقنية "MagSafe" في أجهزة ماك بوك لاسلكية، إلا أنها كانت عبارة عن سلسلة من موصلات الطاقة المتصلة مغناطيسيًا، حيث صممتها أبل من أجل تسهيل الشحن وتقليل مشاكله.

Advertisements