شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنتج إحدى هواتف iPhone 12 بالهند .. اعرف الموديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة أبل تسعى لتصنيع أحد إصدارات هواتف أيفون 2020 في الهند، فوفقا لتقرير لموقع 9to5Mac، قد يتم تجميع هاتف iPhone 12 Pro الجديد كليًا في الهند، ويقول التقرير أنه وفقًا للوثائق الخاصة بوكالة الاتصالات الوطنية البرازيلية أو ANATEL، سيتم تجميع iPhone 12 Pro على الأقل في وحدات Foxconn في البرازيل والهند إلى جانب الصين.

وتظهر وثائق ANATEL منشأة Foxconn في بنجالور بالهند، وبخلاف ذلك، فإنها تسرد أيضًا مصانع الشركة في الصين والبرازيل، وتعد Foxconn، هي أكبر شركة لتصنيع منتجات أبل، إذ تقوم بالفعل بتصنيع نماذج مختارة من هواتف أيفون في وحدتها بالقرب من تشيناي.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت الشركة في تجميع iPhone 11، وفي الآونة الأخيرة، وافقت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية على طلبات 16 شركة مصنعة للهواتف المحمولة والأجزاء الإلكترونية في إطار برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي.

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وتشمل الأسماء ثلاثة من موردي أبل وهم Foxconn وWistron وPegatron، وبخلاف أبل، تصنع هذه الشركات أيضًا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوات لمزيد من العلامات التجارية والأسواق، ويساعد التصنيع في الهند شركة أبل على توفير الرسوم المكلفة المفروضة على واردات الهواتف والمكونات المبنية بالكامل في البلاد.

وقد أطلقت الشركة مؤخرًا أول متجر لها عبر الإنترنت في الهند، كما تقدم أبل أيضًا هواتف 2020 بالهند فى البداية، وتشتمل هواتف iPhone 2020 كالا من iPhone 12 وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max وiPhone 12 Mini، وتبدأ بسعر 69900 روبية وهي العملة المحلية الهندية.

وفي حين أن iPhone 12 Mini هو الأرخص، فإن iPhone 12 Pro Max هو أفضل هاتف أيفون، بينما يضم iPhone 12 Pro على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، فإن iPhone 12 Pro Max يحتوي على شاشة مقاس 6.7 بوصة، يتم تشغيل الثنائي بواسطة معالج A14 bionic، مثل iPhone 12 و12 Mini.

ويتميز كل من 12 Pro وiPhone 12 Max Pro بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، فيما يتميز iPhone 12 Pro Max أيضًا بوجود ماسح ضوئي LiDAR على ظهره يتيح مسح الكائنات والغرفة وميزات AR والمزيد، ويساهم ماسح LiDAR أيضًا في التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة وتحسين وقت الالتقاط.