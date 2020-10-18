تكنولوجيا: تسريب بيانات شركة أمريكية يكشف معلومات مهمة وأكثر من 200 ألف بريد صوتى

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وفقا لما ذكره موقع "engadget"، أخبرتBroadvoice شركة Comparitech أنه تم تخزين البيانات في 28 سبتمبر وتم إغلاقها في 2 أكتوبر، بعد يوم من إخطارها.
وقالت الشركة، إنه لا يوجد دليل على سوء استخدام لهذه البيانات حتى الآن، حيث قالت ريبيكا روزن، نائبة رئيس التسويق، لموقع Threatpost أنها تعتقد أن أقل من 10000 من الأعمال التجارية تأثرت، على الرغم من أن هذا لا يوضح عدد عملاء تلك الشركات المعرضين للخطر.
كما يبدو أن الضرر كان محدودًا نتيجة لذلك، إلا أن ما حدث يكشف مخاطر البيانات غير الآمنة أيضا، إذ يمكن للخطأ أن يتسبب فى كشف كميات هائلة من المعلومات.
جدير بالذكر كشف باحثون أمنيون بشركة vpnMentor تسريب صور جنسية صريحة وتسجيلات صوتية ومحادثات خاصة بعدد من مستخدمى تطبيقات المواعدة الشهيرة عبر الإنترنت فى يونيو الماضى أيضا، إذ اكتشف باحثو الأمن خوادم غير محمية تضم أكثر من 20 مليون ملف مرتبط بمئات الآلاف من المستخدمين.
وعلى الرغم من عدم وجود معلومات يمكنها تحديد الهوية الشخصية، إلا أن الخبراء أكدوا أن مخترقا محترفا يمكنه بسهولة الكشف عن هوية المستخدم من خلال الصور والمعلومات الأخرى المتاحة.
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