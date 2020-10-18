شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب بيانات شركة أمريكية يكشف معلومات مهمة وأكثر من 200 ألف بريد صوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحث الأمني Bob Diachenko بالتعاون مع شركة Comparitech، أن Broadvoice، وهو مزود خدمة سحابي للشركات مقره الولايات المتحدة، ترك أكثر من 350 مليون سجل دون حماية عبر الإنترنت، بما في ذلك 2 مليون سجل بريد صوتي، والتى تضمنت العديد من البيانات الحساسة، وليس فقط عناصر شائعة مثل الأسماء وأرقام الهواتف، بل أيضا الحالة الصحية، والرهون العقارية وبوالص التأمين الخاصة بالمستخدمين.

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، أخبرتBroadvoice شركة Comparitech أنه تم تخزين البيانات في 28 سبتمبر وتم إغلاقها في 2 أكتوبر، بعد يوم من إخطارها.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد دليل على سوء استخدام لهذه البيانات حتى الآن، حيث قالت ريبيكا روزن، نائبة رئيس التسويق، لموقع Threatpost أنها تعتقد أن أقل من 10000 من الأعمال التجارية تأثرت، على الرغم من أن هذا لا يوضح عدد عملاء تلك الشركات المعرضين للخطر.

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كما يبدو أن الضرر كان محدودًا نتيجة لذلك، إلا أن ما حدث يكشف مخاطر البيانات غير الآمنة أيضا، إذ يمكن للخطأ أن يتسبب فى كشف كميات هائلة من المعلومات.