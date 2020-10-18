شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعين بنوكيا لتوفير اتصالات LTE على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ناسا للعودة إلى القمر في وقت ما في عام 2024، حيث تريد أن يكون لديها طريقة فعالة وموثوقة لروادها للتواصل مع بعضهم البعض، وتتجه إلى نوكيا الرائدة في مجال الهواتف المحمولة للحصول على المساعدة، حيث قالت وكالة الفضاء هذا الأسبوع إنها ستزود نوكيا بتمويل قدره 14.1 مليون لبناء شبكة خلوية من الجيل الرابع LTE على سطح القمر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال جيمس رويتر، مدير ناسا، إن الخدمة الخلوية على القمريمكن أن تتيح الاتصال بين الموائل القمرية ورواد الفضاء الذين يستكشفون سطحه، ويمكن أن يوفر أيضًا وسيلة للوكالة للتواصل مع المركبات الفضائية، وقال: "بتمويل من وكالة ناسا، ستنظر نوكيا في كيفية تعديل التكنولوجيا الأرضية لتلائم البيئة القمرية لدعم اتصالات موثوقة وعالية السرعة".

ويعد العقد جزء من 370 مليون دولار من تمويل Artemis الجديد الذي أعلنت عنه وكالة ناسا هذا الأسبوع، وقد ذهب الكثير من الأموال إلى شركات مثل SpaceX وUnited Launch Alliance.

فيما لا تعد هذه محاولة نوكيا الأولى لجلب اتصالات LTE إلى القمر، ففي عام 2018، دخلت الشركة في شراكة مع شركة الفضاء الألمانية PTScientists وشركة اتصالات بريطانية في مهمة للعودة إلى موقع هبوط أبولو 17، وكجزء من المشروع، خططت شركتا Nokia وشركة الاتصالات لبناء شبكة LTE قائمة على القمر والتي كانت سترسل فيديو عالي الدقة من القمر إلى أولئك منا هنا على الأرض، لكن المهمة لم تبدأ على الإطلاق.