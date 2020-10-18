سعر ومواصفات iPhone 12 Pro Max – مميزات وعيوب ايفون 12 برو ماكس

iPhone 12 Pro Max هاتف ليس رائد لكنه فوق الرائد، بهذا الهاتف نخلق فئة هواتف ذكية جديدة يمكن ان نطلق عليها الهواتف الغالية او الهواتف المحترفة اكثر، سعر هذا الهاتف مرتفع مقارنة بهاتف IPhone 12 العادي ويقدم نفس التجربة التي يقدمها من ناحية الأداء والشاشة والبطارية -تقريبًا- لكن من ناحية الكاميرات فنسخة Pro Max تقدم تجربة نهائية

كتبنا مقالًا عن انطباعات iPhone 12 Pro Max وتحدثنا عن الكاميرات بالتفصيل فيه وكيف ان Apple قدمت تطورًا هندسيًا بارزًا في الكاميرات ايضًا، 1100 دولار تعطيك هاتفًا لمحترفي التصوير، هاتفًا فوق رائد، ما يعادل 17300 جنيه مصري بتحويل العملة فقط.